Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 4-5 травня

Нинішні вихідні – 4 та 5 травня – схиляють до відпочинку, оскільки цими днями небажано активно діяти: їхня енергетика не принесе успіху у справах, хоч би якими малозначними вони були, тож бажано розслабитися та відновити сили.

Субота, 4 травня, день негативної космічної енергетики, яка сприяє поганому настрою та провокує численні сварки та конфлікти. Психіка кожної людини стає вразливою, тому з одного боку, не варто зачіпати інших – навіть незначна «зачіпка» може призвести до образи, якої довгий час не вдасться позбутися. З іншого боку, не варто реагувати на нетактовну поведінку інших людей – найімовірніше, злих намірів у їхніх словах не було – просто сказали щось, не подумавши.

Вже до неділі, 5 травня, енергетичні хмари розвіються, але сил буде явно недостатньо для того, щоб починати серйозну роботу, та й святковий день їм завадить: максимум активності, яку можна собі сьогодні дозволити, це шашлики на природі. Кому пощастить у цей час?

Рак

Ракам зірки наполегливо радять звертати увагу на будь-які знаки, які не укладатимуться в матеріалістичну картеру світу. На відміну від представників інших знаків, вони шанобливо ставляться до будь-якої езотерики, тому особливої складності аналіз підказок підсвідомості – передусім снів – для них не становитиме. Вони ж – своєю чергою – дадуть відповідь на важливе професійне чи особисте питання.

Діви

Дівам не варто виявляти зарозумілість і відмовлятися від вигідної пропозиції матеріальної якості, яку вони можуть отримати, незважаючи на вихідні. Найімовірніше, йтиметься не про нове місце роботи, а про підробіток, який, хоч і забере значно кількість часу та сил, виправдає докладені зусилля – як у кар'єрному, так і матеріальному плані, та й потенційні роботодавці підтягнуться.

Козоріг

Козороги, яким властива обережність, цими днями відчують бажання ризикнути і виграють. Щоправда, робити дуже великі «ставки» не варто, цілком можна залишитися без коштів, та й ризикувати варто, все добре продумавши і прорахувавши можливі наслідки, тільки в такому разі можна буде говорити про реальний прибуток, а не про прикрий програш.

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