Кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 5-6 листопада

5 та 6 листопада – сприятливий час для аналізу інформації, що надходить із різних джерел, зіставлення фактів, читання наукової та науково-популярної, пізнавальної, літератури – навіть у знайомих творах відкриється щось нове, на що раніше не звертали уваги. Всі знання, отримані в ці дні, і висновки, які необхідно зробити, найближчим часом знадобляться – як у роботі, так і в житті загалом. Кому пощастить у такий цікавий час?

У суботу, 5 листопада, зірки радять кожному з нас налагодити контакт із вищими силами: тим, хто вірить – побувати в церкві, хто не вірить – на природі, в театрі чи на концерті класичної – найкраще органної – музики. У таких місцях душевні вібрації увійдуть в унісон із силами, які – на найвищому рівні – керують нашим світом, завдяки чому дихати та жити стане хоч трохи легше. Навіть якщо обставини зараз – із цілком зрозумілих причин – складаються не найкращим чином, необхідно подякувати Всесвіту за все, що маєш, тоді незабаром можна буде розраховувати на подарунки з його боку. Від активної діяльності цього дня потрібно утриматися, а якщо все-таки необхідно попрацювати, то бажано завершити старі справи, не розпочинаючи нові – вони заздалегідь будуть приречені на провал.

Неділя, 6 листопада, повертає людину до вихідної точки, з якої вона певний час тому розпочала свій рух: життя, зробивши повний оберт на 360 градусів, замикає своє коло. День якнайкраще показує, що вдалося зробити за минулий часовий період, і дає зрозуміти, за що можна себе похвалити, а з чого зробити важливі висновки на майбутнє. Якщо в чомусь "закрити гештальт" так і не вдалося, світобудовою будуть створені нові умови для його завершення, і так доти, доки набридлива проблема не буде вирішена раз і назавжди. День вдалий для обмірковування планів на майбутнє, а от розпочинати їхню реалізацію – навіть на підготовчому етапі – у цей час не варто.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам зірки радять цими вихідними влаштувати "дні краси". Не можна сказати, що представники цього знака не стежать за собою, але, можливо, настав час щось змінити у своїй зовнішності. Косметологія не стоїть на місці, то чому б не випробувати нові методи впливу на зовнішність, які дозволять візуально скинути хоча б з десяток років? Можна також оновити стрижку, а якщо кошти дозволять, то й гардероб – хоча б частково.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – щоправда, переважно ті з них, хто останнім часом втрапили в неприємну історію – будуть приємно здивовані, дізнавшись, що хвилюватися їм більше нема про що. Найчарівнішим чином їхня проблема – без будь-якої участі з їхнього боку – розсіється, як дим. Тож представникам знака залишиться лише перевести дух і почати в повному обсязі отримувати задоволення від життя, а в цьому мистецтві вони не мають собі рівних.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам життя підготує приємний сюрприз – зустріч із друзями, яких вони давно не бачили і з якими сто років не спілкувалися. Спочатку представники знака, можливо, вирішать, що не готові до такого заходу: і вигляд у них не найкращий, і настрій не такий, який для нього необхідний. Але потім, поміркувавши, змінять думку – і правильно зроблять, тому що спілкування з цими людьми принесе їм безліч приємних емоцій.

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