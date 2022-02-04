Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 5-6 лютого

Нинішні вихідні, 5 та 6 лютого, пов'язані, як дух та матерія, які є єдністю та боротьбою протилежностей.

Так, суботу треба присвятити духовному самовдосконаленню, а в неділю, незважаючи на вихідний, можна розпочати реалізацію важливого – і довгоочікуваного – проєкту. Кому пощастить у такий гармонійний час – вихідними, 5 та 6 лютого?

У суботу, 5 лютого, зірки – та астрологи – радять відмовитися від активних дій та присвятити день духовному розвитку: можна читати та слухати класику, займатися інтелектуальною працею чи науковою діяльністю – наприклад, писати романи чи монографії. Також добре добре працюватиме мозок у фінансовому напрямку, тому відповідні операції можна – і потрібно – планувати в цей час, щоб уже на початку наступного тижня здійснити їх.

Неділю, 6 лютого, незважаючи на те, що день має статус вихідного, бажано ставати до реалізації важливого проєкту, який може стати важливою віхою в плані кар'єри. Можливо, накидатися на роботу цього дня не потрібно, але провести артпідготовку можна цілком – тоді у понеділок буде простіше та легше починати працювати, як то кажуть, із низького старту. У цей час також не можна виявляти хоч якесь – навіть незначне – невдоволення собою та своїми професійними та життєвими досягненнями, необхідно бути вдячним вищим силам за те, що маєш, тоді можна буде отримати й те, що хочеться.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам необхідно приготуватися до зустрічі з людиною з далекого минулого, яка може з'явитися у їхньому житті саме цими днями. Спілкування виявиться більш ніж приємним, як це буває завжди, коли можна згадати приємні моменти, пережиті свого часу. Під час розмов представникам знака може спасти на думку заснована на колишніх діях цікава ідея, яку можна запропонувати начальству вже у понеділок – воно обов'язково гідно оцінить її.

Терези (24.09 – 23.10)

У Терезів – як, втім, і у решти представників зодіакального кола – несподівано для них самих відкриється дар пророцтва: вони зможуть передбачати події, які відбудуться найближчим часом. Оскільки продовжиться це осяяння недовго – приблизно добу – необхідно користуватися сприятливим моментом у тому, щоб розповісти собі та іншим про те, що може статися із ними. Брати гроші за послуги такого роду, звичайно, не варто, але чаєм чи кавою вони просто зобов'язані напоїти представників знака.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які надто матеріалістичні, щоб вірити в дива, матимуть підстави засумніватися у своєму скептицизмі. Велика ймовірність того, що з ними станеться якась більш ніж приємна подія, яку вони – через свій характер – зовсім не очікують. Підготуватися до неї вони не зможуть, тим приємнішим виявиться сюрприз, який приготувала для них доля. І, можливо, після цієї історії стримані й сухі представники знака повірять у те, що чаклунство в нашому житті таки існує.

Читайте також: