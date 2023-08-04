Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 5-6 серпня

Нинішні вихідні підходять для відпочинку тільки в тому разі, якщо він буде максимально активним – дозвільне та пасивне проведення часу не принесе позитивних результатів.

5 та 6 серпня – діяльні дні, коли просто неможливо сидіти склавши руки – енергія цього часу підштовхує людину до активних дій, метою яких мають стати кардинальні зміни у всіх сферах життя. Кому пощастить цими днями?

Субота, 5 серпня, день, коли можна втілити в життя будь-які проєкти різної якості, але оскільки йдеться про вихідний день, це, найімовірніше, будуть мрії, пов'язані з особистим життям. Втім, не варто виключати й того, що вдасться втілити в життя творчий проєкт, над яким людина давно і – як виявиться у цей час – не лише наполегливо, а й успішно працювала. Якщо, незважаючи на все сказане вище, хтось таки вирішить присвятити день відпочинку, йому, незважаючи на високу температуру за вікном, бажано вирушати в екскурсійну «поїздку одного дня», грати в спортивні ігри та плавати – як у штучних так і в природних водоймах. Пасивний відпочинок хоч і не під забороною, користі організму не принесе. Події неділі, 6 серпня, багато в чому стануть прямим – та логічним – продовженням усього, що було зроблено напередодні. Усі зусилля, які були докладені у суботу, цього дня призведуть до радикальних – воістину революційних змін.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята можуть розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах, особливо якщо вони докладуть до цього певних зусиль. Але головне в цій ситуації — віра в себе: взагалі-то, з цим у представників знака проблем немає, але сьогодні вони можуть виявити слабкість і сумніватися, як у своїх силах, так і в меті, яку вони поставили перед собою. Зірки радять їм не допускати навіть думок про невдачу, і тоді їм все вдасться.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези з подивом виявлять, що проблеми, які докучають їм останнім часом, вирішуються начебто самі собою – як за помахом чарівної палички. Ну, а як компенсацію за пережите представники знака можуть отримати від зірок – або долі – подарунок у вигляді фінансів, що буквально впали з неба на голову: комусь із них зроблять цінний подарунок, комусь – повернуть старий борг, на який вони вже встигли махнути рукою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – особливо ті з них, хто не дуже задоволений життєвою ситуацією, в якій опинилися останнім часом – матимуть можливість розпочати життя з чистого аркуша. Все, що було зроблено – або сказано – неправильно, начебто обнулиться, а нові кроки, які вони зроблять, виявляться напрочуд безпомилковими – про них бажати не доведеться. Головне – мати бажання змінити своє життя на краще: якщо воно буде, інше додасться.

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