Кому із знаків Зодіаку пощастить у вихідні 5-6 жовтня

Нинішні вихідні, 5 та 6 жовтня, не мають яскраво вираженої спрямованості, яка б схиляла нас тільки в роботі чи відпочинку. Чим займатися тим часом, можна вирішувати кожному самостійно.

Субота, 5 жовтня, день, коли необхідно бути максимально уважними до інформації, яка надходитиме з різних джерел. Одні відомості можуть одразу викликати інтерес – буде зрозуміло, що вони означають і куди їх застосувати. Інші можуть здатися такими, що не мають жодного значення, але насправді це не так: випадкових фактів, які стали нам відомими, сьогодні не буде – всі вони будуть надіслані нам з певною метою, просто їхнє призначення стане зрозумілим пізніше. Головне, у щоденній метушні про них не забути.

Неділя, 6 жовтня, всі події зумовлені не зовнішніми, а внутрішніми чинниками. Наші думки, навіть якщо ми приховуємо їх не тільки від інших, а й від самих себе, вплинуть на нашу поведінку і, як наслідок, обставини нашого життя. Тому, намагаючись досягти змін на краще, потрібно шукати винних не зовні, а всередині себе і – якнайшвидше – виправляти їх. Кому пощастить у цей час?

Овен

Овнам зірки наполегливо рекомендують провести час із близькими людьми – коханими, друзями, родичами. Поспілкуватися з тими, хто цінує і розуміє представників знака, вдасться настільки добре і приємно, що ці дні представники знака ще довго згадуватимуть, заряджаючи від них позитивну енергію, необхідну для життя і роботи. Головне, під впливом емоцій не почати з'ясовувати стосунки – це може погано закінчитись.

Телець

Тільцям зірки обіцяють зустріч із їхнім колишнім коханням, яке, як з'ясується, з гадами не «іржавіло» – навпаки, тільки яскравіше і спекотніше розгорілося. Схоже, зірки дають представникам знака ще один шанс налагодити стосунки з людиною, втративши яку з уваги, вони дуже шкодували. Треба постаратися цього разу не повторювати колишніх помилок у вигляді ревнощів та непримиренності, оскільки третьої зустрічі може і не статися.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють везіння у чистому вигляді, тому їм рекомендується зробити те, що наблизить їх до давньої мрії. Хочуть налагодити стосунки зі своїм колишнім коханням? Не варто вигадувати манівці та таємні ходи – потрібно просто набрати телефонний номер і поговорити. Потребують солідної суми грошей? Чому б просто не купити лотерейний квиток? Ризик у такому випадку мінімальний, а виграш може бути більшим.

Читайте також: