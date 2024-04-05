Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 6-7 квітня

Нинішні вихідні – 6 та 7 квітня – найкраще підходять для вихідних днів, щоправда, цього разу відновлення сил торкнеться не стільки тіла, скільки душі, але, як відомо, це взаємопов'язано.

Субота, 6 квітня, день духовного зростання, набуття нових знань та розуміння таємниць, які давно не дають спокою – такі є в житті кожного з нас. Енергії для дій у цей час буде достатньо, але не варто витрачати її на заняття, які не мають особливого значення або можуть зачекати – краще заощадити ресурси, щоб направити на реалізацію важливих проєктів вже наступного робочого тижня.

У неділю, 7 квітня, зовсім не варто робити жодного різкого руху: чиста і гармонійна енергія цього дня не терпить активних дій, навіть якщо вони спрямовані на добро. У цей час бажано причаїтися: з дому виходити тільки для того, щоб погуляти у парку, скоротити спілкування з оточенням, не піддаватися поганому настрою та сумним думкам. Оптимальним проведенням часу стане заняття своїм хобі або читанням — до того ж, детективи і трилери краще не вибирати. Кому пощастить у такий цікавий час?

Рак

Ракам цими днями відкриється важлива таємниця, яку вони не могли розгадати досить довгий час. Найімовірніше, вона стосуватиметься їхньої родини – як предків, так і нинішніх її членів, а як вони нею розпорядяться, залежить тільки від них. Якщо представникам знака вдасться знайти правильний шлях, вони зможуть вирішити важливу проблему, яка існує в їхньому житті та ускладнює його.

Діва

На Дів чекає зустріч з минулим, яка має всі шанси для того, щоб стати доленосною. У житті одних представників знака вона найпозитивнішим чином відіб'ється на їхньому професійному становищі, інші можуть розраховувати на приємні зміни в особистому житті. У будь-якому разі таке побачення з колишнім принесе не просто приємні спогади, а реальну – дієву – допомогу.

Водолій

Водоліям – особливо тим з них, хто давно мріє про зміну місця роботи, а, можливо, і роду діяльності – треба бути готовими до того, що саме цими вихідними вони несподівано отримають пропозицію спробувати себе на новій посаді, а можливо, і у новій якості. Головне, не казати одразу ні так, ні ні, а добре подумати.

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