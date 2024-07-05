Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 6-7 липня

Нинішні вихідні, 6 та 7 липня, ідеальний час для пасивного відпочинку – на активні заходи у нас просто не вистачить сил, але проводячи час у режимі "лайт", також можна знайти багато цікавих, приємних – і корисних – занять.

Субота, 6 липня, – перший місячний день, тому важливо пам'ятати, що саме сьогодні закладається програма, яка визначає наше життя щонайменше на місяць наперед. Важливо, щоб вона була позитивною, тому потрібно робити лише гарні вчинки, а думати – тільки про хороше. А ось відпочинок цього дня має бути максимально "рослинним": можна лежати на пляжі або вдома на дивані, читати, слухати музику. А ось порадою психологів, які вважають, що добре відпочити вдасться, лише викинувши думки з голови, можна і знехтувати. Сьогодні бажано думати про майбутнє, а ще краще – мріяти: астрологи вважають, що все задумане цього дня обов'язково здійсниться.

У неділю, 7 липня, можна помалу починати діяти, але обережно і краще – у другій половині дня, коли організм, який відпочив напередодні, набереться достатньо сил. Причому не варто обмежувати себе винятково домашніми справами – можна поступово починати готуватися до робочого тижня, складаючи плани та визначаючись із тактикою та стратегією досягнення поставлених цілей.

Телець

Тельцям відпочинок, який рекомендований їм цими днями, принесе безперечну користь – причому не лише у фізичному, а й у моральному розумінні. Найкраще в такий спекотний час вирушити на природу, де є водойма та можливість посмажити шашлики, але не самотнім одинцем, а в компанії друзів і близьких. У такій – безпосередній – обстановці люди, яких представники знака, здавалося б, вивчили вздовж і впоперек, можуть відкритися з нового – несподіваного – боку.

Скорпіон

Скорпіонам зірки подадуть знак, що містить відповідь на важливе для них питання. Найімовірніше, це станеться уві сні, який – щоб не забути – необхідно обов'язково записати, а потім спробувати розшифрувати. Ось лише сонники, яких зараз багато в інтернеті, в цій справі не допоможуть – необхідно спиратися на свою інтуїцію: саме вона – можливо, всупереч уявленням, пояснить, що насправді означає це сновидіння.

Риби

Рибам зірки наполегливо рекомендують тримати напохваті блокнот і записувати все, що спаде їм на думку. Серед цього всього, звісно ж, буде багато баласту, але трапляться і кілька ідей, які можна буде назвати перспективними, а, можливо, й геніальними – можна одразу ж подумати про те, як втілити їх у життя. Сказане переважно стосуватиметься представників знака творчих професій, проте це не означає, що решта повинні відмовитися від креативу.

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