Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 6-7 листопада

Вихідні, 6 і 7 листопада, через негативні сили, що панують у цей час, з великою натяжкою сприятимуть активній – і позитивній – діяльності, тому варто пошукати для них інші заняття. Кому пощастить у такий – енергетично складний – час?

У суботу, 6 листопада, необхідно приготуватися до того, що негативна енергетика накриє багатьох із нас від самого ранку: люди відчуватимуть дратівливість і відчуватимуть агресію стосовно оточення, що затьмарюватиме розум і унеможливить фінансові операції, а також ухвалення серйозних рішень. «Хмари» трохи розвіються ближче до обіду, тож заплановані на суботу важливі питання слід приурочити саме до цього часу. Неділя, 7 листопада, складний у всіх сенсах день, коли кожному з нас доведеться вибирати, чому віддати перевагу: світлу чи тіні, добру чи злу. Схитрувати, зайнявши водночас проміжну позицію, не вдасться, а за неправильний вибір рано чи пізно доведеться відповідати.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям пощастить тільки у тих справах, які вони контролюють від самого їх початку: швидше за все, вони будуть пов'язані з нерухомістю – це може бути як ремонт або продаж старого житла та купівля нового. Головне для представників знака, утримувати в увазі всі «нитки», що мають стосунок до вирішення цих питань, починаючи з купівлі будматеріалів у першому випадку і закінчуючи переглядом об'єктів нерухомості та оформленням документів у другому. Будь-яка неувага може перетворити везіння на програш.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам цими вихідними несподівано для себе раптом захочеться попрацювати, незважаючи на те, що зірки не рекомендують ні їм — ні комусь іншому — вести активний спосіб життя. Але вони не дослухаються до рекомендацій, і мають рацію: їм вдасться розвинути надзвичайну і рідкісну навіть для них працездатність і за два дні виконати тижневий план. В результаті представники знака не тільки зможуть розраховувати на хорошу матеріальну винагороду, а й отримають задоволення від того, що займалися улюбленою справою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, які останнім часом занурилися в найрізноманітніші – як професійні, так і побутові – проблеми, отримають шанс позбутися всіх них скопом. Події цих днів повернуть все таким чином, що питання, що не дають спокою представникам знака, почнуть – на їхній найбільший подив – вирішуватися самі, одне за одним. Комусь це здасться помахом чарівної палички, комусь – подарунком зірок, але, у будь-якому разі, якість життя в найближчому майбутньому зросте в рази, а спусковим гачком для щасливих життєвих змін стануть саме ці вихідні.

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