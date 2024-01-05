Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 6-7 січня

Нинішні вихідні, 6 та 7 січня, ідеально відповідають своєму статусу, щоправда, лише в тому разі, якщо мається на увазі спокійний, розмірений та пасивний відпочинок – особливо це стосується неділі, що припадає на Різдво за старим стилем.

Субота, 6 січня, як правило, призначена для початку глобальних проєктів, але цього разу – з урахуванням вихідного – можна присвятити її домашнім клопотам, приготувавши улюблені страви та ретельно прибравши будинок. Бажано також поспілкуватися із близькими людьми – друзями та родичами, особливо тими, з ким ми давно не зустрічалися. Неділю, 7 січня, бажано провести вдома – у колі найближчих людей, спілкуючись винятково на нейтральні теми – не можна давати негативним енергіям жодного приводу до сварок та конфліктів. Кому пощастить у цей час?

Близнята

Близнята зможуть присвятити нинішні вихідні своєму улюбленому заняття — шопінгу, напередодні вони отримають необхідні для нього кошти, так що можна сміливо вирушати магазинами. Представникам знака вдасться не тільки купити все, на що вони «націлилися», а й отримати масу приємних емоцій, що не менш важливо, ніж вдале придбання.

Терези

У Терезів цілком може відкритися нова – щаслива – сторінка в особистому житті: їм можуть зізнатися в романтичних почуттях і навіть зробити пропозицію руки та серця. З відповіддю на неї можна побаритися ... хвилин п'ять, але не більше: навіщо тягнути з тим, що принесе їм масу приємних емоцій — адже вони так давно очікували цього моменту.

Скорпіон

На Скорпіонів чекає щасливий випадок у фінансовому сенсі. Зрозуміло, у кожному конкретному випадку він програється по-своєму: хтось виграє в лотерею, комусь повернуть давній борг. Також велика ймовірність того, що представникам знака запропонують обійняти нову, перспективну – передусім у фінансовому сенсі – посаду, не варто від неї відмовлятися.

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