Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 7-8 грудня

Нинішні вихідні, 7 та 8 грудня, якщо і призначені для відпочинку, то тільки дуже активного, коли можна займатися спортом на свіжому повітрі, вирушати на піші екскурсії та наводити лад у будинку.

Субота, 7 грудня, день, коли більшість із нас відчує неймовірний приплив енергії, який дозволяє замахнутися на вирішення найважливіших – і трудомістких – питань, переважно професійних: шкода втрачати такий продуктивний час на ледарство та неробство. Також дуже важливо – не витрачати сили на дрібниці, які цілком можуть зачекати – лише на найважливіші та потрібні справи. Бажання, висловлені вголос або сказані про себе, обов'язково здійсняться, тому дуже важливо формулювати їх якнайточніше.

Неділя, 8 грудня, є логічним продовженням суботи: докладені напередодні зусилля приведуть до важливого результату – змін у всіх сферах життя. День також сприятливий для роботи над помилками і визнання провини — як перед іншими, так і перед самими собою.

Кому пощастить у цей непростий, але дуже цікавий час?

Близнята

Близнята дуже люблять революційні зміни у всіх сферах життя, тому не лише вітають, а й усіляко прискорюють і наближають їх. Нинішні вихідні винятком не стануть: представники знака зможуть побачити результати своїх дій, направлених на зміни в їхньому власному житті. Переважно вони торкнуться його побутового боку: вони зможуть розраховувати на подію, над якою працювали останнім часом, – на переїзд на нове місце проживання, яке може стати як тимчасовим, так і постійним.

Діва

Діви, які останнім часом постійно заганяли негатив, з яким стикалися в житті, всередину, зможуть позбутися його, поки кількість негативних емоцій не досягла критичного рівня. Найкращими «ліками» – у всякому разі, на думку зірок – для них стануть активні дії, які – принаймні, так вважають зірки – максимально доречні в цей час. Насамперед, ітиметься про заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі, але й улюблену справу представників знака – наведення ладу у власному домі – не варто скидати з рахунків.

Козоріг

Козорогам, хоч щодо того знака-трудоголіка такі слова можуть прозвучати дивно, необхідно – хоча б на ці два дні – повністю відмовитися від будь-якої роботи. Користь вона їм однаково не принесе, так що не варто витрачати час і сили марно. Можливо, сила звички виявиться настільки потужною, що зробити це, як то кажуть, з розбігу не вдасться, але потрібно постаратися і перебороти себе. А на запитання, чому ж присвятити аж два дні, зірки відповідають однозначно: відпочинку. Ну, а оскільки енергія вихідних має на увазі активні дії, то і він має стати відповідним – спорт та прогулянки.

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