Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 7-8 січня

7 і 8 січня повністю відповідають настрою, який має супроводжувати нас під час Різдва за юліанським календарем і наступного дня. Для будь-якої – навіть домашньої – роботи ці дні категорично невдалі, а для відпочинку – як пасивного, так і активного – цілком. Кому пощастить у цей час?

Субота, 7 січня, – день абсолютної гармонії, яка пануватиме як у всьому світі, так і в душі кожної конкретної людини. Думати потрібно лише про хороше – злі думки й побажання негативно позначаться на моральному самопочутті та світогляді. Віряни можуть сходити до церкви, люди, які не вірують, – погуляти парком чи сходити на концерт класичної музики. Від роботи потрібно відмовитися – і не з релігійних, а з енергетичних причин: Місяць цього дня не вітає активних дій. А ось у неділю, 8 січня, діяти не лише можна, а й потрібно: щоправда, за місячним календарем цей день сприятливий для веселощів, які зараз можуть бути недоречними, але чого робити точно не варто – це сумувати й нудьгувати. Астрологи запевняють, що зірки вважають такий настрій – і відповідну поведінку – ознакою невдячності, тому вони можуть, умовно кажучи, образитися і позбавити людину своєї прихильності.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези зможуть вирішити важливе для них завдання за допомогою інтуїції: чого б воно не стосувалося, звертати увагу потрібно не на доводи розуму, а на внутрішній голос, який цими днями активно роздаватиме поради. Дослухавшись до них, представники знака легко зможуть вибратися з будь-якого лабіринту, до того ж зроблять це не лише з честю, а й зі значною вигодою для себе.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги зможуть зробити перший крок на шляху до втілення своєї мрії. Як вони це зроблять – вирішувати лише їм: найімовірніше, саме цими днями вони під впливом ситуації, що склалася, вирішать, яким саме чином можна вирішити це питання. Представникам знака залишиться лише дивуватися з того, як така чудова і, що важливо, проста ідея не спала їм на думку раніше.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби зможуть розраховувати на те, що їхні стосунки з близькою людиною не лише повернуться до колишнього рівня, коли між ними панували мир і злагода, а й перевершать його. Головне, що буде потрібно від представників знака в цій ситуації, – не відштовхувати її, коли вона захоче з ними поговорити. Це той випадок, коли за допомогою розмови та доброго слова можна буде вирішити будь-які розбіжності.

Читайте також: