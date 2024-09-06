Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 7-8 вересня

Нинішні вихідні – 7 та 8 вересня – однаково добре підходять як для активної діяльності, так і для відпочинку, ще краще – поєднати перше з другим, щоб робота була релаксувальною, а відпочинок – діяльним.

Субота, 7 вересня, день грандіозних і – що важливо – кардинальних життєвих змін, які не можна пускати на самоплив. До будь-яких дій, які передбачають професійні, життєві чи побутові пертурбації, необхідно ретельно готуватися, тільки тоді вони виявляться успішними. У цей час також не варто витрачати час і сили на помсту, хоча спокуса зробити це буде великою – небажано витрачати на це марне заняття час і сили, які стануть у пригоді для роботи та особистого життя.



Неділя, 8 вересня, час розумової та інтелектуальної діяльності, коли легко засвоюється будь-яка – навіть дуже складна – інформація, чим потрібно скористатися, усім, хто її потребує. Насамперед, така особливість дня торкнеться тих, хто зараз навчається, – школярів, студентів, відвідувачів курсів та семінарів, але й іншим потрібно звернути увагу на факти, які стануть відомі у цей час – вони стануть у пригоді найближчим часом – кому в роботі, а кому і в особистому житті.

Близнята

Близнята отримають відповідь на важливе життєве питання, яке вони намагаються вирішити досить тривалий час. Найімовірніше, вона виявиться настільки простою, що представникам знака залишиться лише розвести руками, сказавши: і як ми самі до цього не додумалися. Головне, не пропустити підказку вищих сил – треба звертати увагу на будь-які їхні знаки, особливо, ті, що не піддаються поясненню.

Рак

Ракам вдасться налагодити стосунки з людьми, з якими вони останнім часом практично не спілкувалися. Представники знака чудово знають, з чиєї провини це сталося, але питання в цей момент полягає не в тому, хто винен, а в тому, що робити в ситуації, що склалася. Найкращий спосіб з'ясувати стосунки – поговорити про те, що не влаштовує кожного у поведінці іншого та прийняти претензії до відома.

Козоріг

Козороги, незважаючи на вихідні, можуть розраховувати на несподіваний прибуток, який їм зовсім не зашкодить. Найімовірніше, вони отримають подарунок, на який зовсім не розраховували, через що він стане ще приємнішим. У кожного з представників знака він набуде свого вигляду – від речі, про яку вони давно мріяли, до енної грошової суми, за яку можна буде купити все, що хочеться, і навіть більше.

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