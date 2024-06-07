Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 8-9 червня

Нинішні вихідні – 8 та 9 червня – незважаючи на різноспрямований вектор космічних енергій, однаково не підходять для активної діяльності у всіх сферах життя, а отже, і відпочинок у цей час має бути відповідним – пасивним.

Субота, 8 червня, просякнута негативною енергією. Особливо це стосується першої половини дня, коли багато хто з нас може відчувати дратівливість і агресію стосовно оточення, що навряд чи сприятиме налагодженню стосунків, скоріше – навпаки. Також зросте підозрілість, коли в будь-якому вчинку, слові і навіть погляді іншої людини ми шукатимемо каверзу і бажання завдати нам шкоди. У пообідній час напруженість спаде, але енергії на те, щоб вести активний спосіб життя, вже не залишається.

Неділя, 9 червня, один із найпростіших днів місячного календаря, що характеризується протистоянням добра і зла. Його ще не можна назвати явним – швидше за репетицію двох сил, але це не означає, що енергетичним посиленням дня можна нехтувати. У цей час краще залишитися вдома та зайнятися наведенням ладу на всіх рівнях – від шаф та папок із документами до думок у голові. Кому пощастить цими днями?

Телець

На Тельців чекає з'ясування стосунків із близькою людиною, якої вони справедливо побоюються. Наробивши справ, вони розуміють, що не мали рації, але не знають, які дії вжити для примирення – їм здається, що вони не зможуть загладити свою провину. На щастя, це не так: кохана людина давно забула образу і чекає, коли представники знака зроблять перший крок до примирення – не варто з нею зволікати.

Лев

У Левів у житті починається світла смуга, на яку вони чекали досить давно. Життя включить для них «зелене світло» у всіх сферах життя, самим представникам знака залишиться тільки вибрати напрям, який є для них пріоритетним, і почати діяти. Зрозуміло, нинішні вихідні для цього мало підходять, але розробити план роботи в цей час не тільки можна, але і потрібно.

Риби

Риби – особливо ті з них, хто шукає відповіді на важливе життєве питання, можуть розраховувати на підказку вищих сил. Вчинивши так, як вони «порадять», представники знака зможуть докорінно змінити своє життя, буквально перевернувши його з ніг на голову. Головне, не пропустити знак, який їм трапиться, інакше успіх може й вислизнути.

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