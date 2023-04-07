Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 8-9 квітня

Нинішні вихідні – суперечливий час, який однаково підходить і одночасно не підходить для відпочинку у тому вигляді, в якому ми звикли його розуміти.

8 та 9 квітня випадають на один із найскладніших – і навіть небезпечних – днів місячного календаря, коли психіка кожної людини особливо вразлива, а тому реагує на будь-які прояви зовнішнього зла. Кому пощастить у такий непростий час?

Субота і неділя, 8 та 9 квітня, будуть схожі одна на одну, як брати-близнюки: вони закликають до обережності та обачності, тільки так можна буде уникнути спокус та небезпек, які приховує у собі цей час. Енергетика цих днів негативна, що насамперед торкнеться спілкування, тому, розмовляючи з людьми – а вихідними ними будуть переважно рідні та друзі – необхідно ретельно обмірковувати кожне слово – одне необережне висловлювання може стати причиною серйозної сварки, а в особливо складних випадках – і повного. розриву. З одного боку, цими днями не варто виходити з дому (девіз "мій дім — моя фортеця" актуальний як ніколи) і ставати до серйозних справ, навіть якщо йдеться про господарські турботи. З іншого – у нинішні вихідні небажано байдикувати – необхідно зайняти себе якоюсь монотонною роботою, яка позбавить від сумних – і нав'язливих – думок: шиття чи в'язання цілком підійдуть.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни можуть розраховувати на солідні фінансові надходження, які можуть зробити їх заможними людьми. Щоправда, останнє станеться за однієї умови – якщо вони зможуть стримати свою пристрасть до марнотратства і не витратять більшу частину отриманої суми на речі, без яких можна обійтися. Зрозуміло, це вимагатиме від представників знака неабияких зусиль волі, але вони того будуть варті.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують помиритися з людиною, з якою вони нещодавно примудрилися посваритися, до того ж винятково з власної необачності і навіть, якщо завгодно, дурниці. Від того часу вони вже двадцять разів пошкодували, що розлютилися, але не знали, як виправити ситуацію. Нинішні вихідні створять сприятливі умови для примирення та приємного спільного проведення часу.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – чи не єдиний знак зодіаку, якого цими днями очікуватиме романтичне побачення з дуже серйозними наслідками – найприємнішими виявиться освідчення в коханні, а можливо, і пропозиція руки та серця. Втім, тим представникам знака, які не отримають ні першого, ні другого, теж засмучуватися неварто – цими днями вони можуть познайомитися з людиною, яку покохають.

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