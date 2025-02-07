Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 8-9 лютого

Нинішні вихідні, 8 та 9 лютого, буквально створені для відпочинку, але лише в тому разі, якщо він буде максимально активним – бездіяльність цими днями небажана.

Субота, 8 лютого, день потужної космічної енергетики, яка вимагає від людини підвищеного контролю – вирвавшись на «волю», вона може призвести до того, що все піде не за планом. Дії, які сьогодні – незважаючи на вихідний – будуть активними, мають бути спрямовані лише на творення, оскільки будь-яка – зокрема й необхідна – руйнація може спричинити невдоволення Місяця та зірок. Навіть плануючи на цей день винятково відпочинок, потрібно пам'ятати про те, що він не повинен бути пасивним – оптимальними стануть прогулянки на свіжому повітрі, відвідування закладів культури, заняття спортом.

Неділя, 9 лютого, час альтруїзму та благодійності, коли добро, зроблене іншим, досить швидко повернеться до того, від кого воно походить. За нові – навіть домашні – справи братися не варто, успіху від них очікувати не доводиться, тому краще згадати про ті, що були розпочаті раніше, але з якоїсь причини незакінчені.

Кому пощастить у такий багатообіцяльний час?

Близнята

Близнятам – особливо тим, хто поки що не може похвалитися щастям у особистому житті – не варто шукати його за тридев'ять земель, хоч би якими привабливими здавалися потенційні партнери в інших країнах і навіть на інших континентах. Зірки наполегливо рекомендують їм озирнутися і подивитися на всі боки – найімовірніше, той, хто може зробити їх по-справжньому щасливими, перебуває поруч, але, з властивою йому скромністю, не знає, як привернути до себе увагу – можливо, варто допомогти йому в цьому.

Терези

Терезам вдасться повернути час назад – у буквальному значенні цього слова. Засмутившись через сварку з коханою людиною, вони можуть бути спантеличені бажанням зрозуміти, чому так сталося — може здатися, що все відбулося на рівному місці. Щоб це встановити, достатньо буде проаналізувати події останніх днів – стане зрозумілим, що це має свої причини. Залишиться лише виправити припущені помилки, ліквідувавши цим причини конфлікту, а потім і повністю обнуливши його.

Скорпіон

Скорпіони цими днями зможуть досягти будь-якої – зокрема й, незважаючи на вихідний, професійної – мети, яку перед собою поставлять. Навколишні будуть максимально доброзичливими до представників знака, що дозволить їм вирішити навіть дуже важливі питання, які досі здавалися безнадійними. Головне, не зловживати взаєминами, що склалися з іншими людьми: отримавши бажане, краще зупинитися і не прагнути отримати більше, ніж дійсно необхідно.

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