Кому із знаків Зодіаку пощастить у вихідні 8-9 жовтня

8 і 9 жовтня — сприятливі дні для того, щоб проаналізувати все, що відбувалося в житті останнім часом, проаналізувати свої помилки, зробити висновки з успіхів, скласти плани на найближче майбутнє, а можливо, і почати їх втілення в життя. Кому пощастить у ці вихідні?

Субота, 8 жовтня, – день, коли минуле – хочемо ми того чи ні – активно вторгається у наше життя. Воно може прийняти будь-який вигляд: спогадів про колишні події, ситуацій, які повторяться, викликавши відчуття дежавю, або людину, яка колись відігравала важливу роль у нашому житті, але потім – з різних причин – зникла з неї. У будь-якому випадку це відбувається не для того, щоб ми вдалися до приємних – чи не дуже – спогадів, хоча й вони мають важливе значення. Ми повинні зробити висновки з того, що колись пережили, і зрозуміти, як – якщо йдеться про невдачу – у майбутньому уникнути їхнього повторення, або яким чином – якщо людина аналізує свій успіх – повторити, а то й перевершити її. Якщо все буде зроблено правильно, вже в неділю, 9 жовтня, можна переходити від аналізу та роздумів до активних дій. Звичайно, розпочинати безпосередню реалізацію професійних проектів, можливо, й не варто, але скласти докладний план дій, які потрібно буде здійснити вже в понеділок, можна і потрібно.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільцям зірки рекомендують зробити рішучий крок, який зробить їх щасливими. У їхньому минулому залишилася людина, яку вони любили і, швидше за все, люблять досі, але після сварки, в якій винні представники знака, їхнє спілкування перервалося, через що страждали обоє. Якщо в ці дні вони знайдуть у собі моральні сили зателефонувати та вибачитися, це круто змінить їхнє життя – на краще.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Близнюкам – нарешті! — Вдасться досягти мети, до якої вони йшли довго і вперто. Швидше за все, це буде пов'язано з переїздом на нове місце проживання, причому не тільки як, а з урахуванням усіх їх побажань. Розкішний котедж на березі моря, хай навіть і північного, цілком може з мрії перетворитися на дійсність, а про те, яких зусиль це коштувало представникам знака, краще промовчати.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Козероги отримають вагомий привід для задоволення себе: високий рівень завдання, який їм – хай поки що й неофіційно – отримають у цей час, підтвердить їм факт того, як високо цінують їхній професіоналізм потенційні роботодавці. Та й запропонований гонорар порадує представників знака своєю солідністю, а в тому, що вони зроблять свою роботу вчасно та якісно, сумніватися не доводиться.

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