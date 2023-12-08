Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 9-10 грудня

Нинішні вихідні, хоч вони і є не найпростішими в місячному календарі, цілком схильні до відпочинку. Але – з однією умовою: він не повинен бути пов'язаний зі спілкуванням, романтичні побачення та зустрічі з друзями краще скасувати.

Субота, 9 грудня, напружений і конфліктний день, коли посваритися через дрібницю можна навіть із найдорожчими і близькими людьми, тому спілкуватися з ними – як, втім, і з усіма іншими – потрібно якнайменше. Краще провести час на самоті – з книжкою чи улюбленим серіалом, із ними поскандалити буде дуже важко. У неділю, 10 грудня, можна буде відчути емоційне та душевне полегшення: агресія у стосунках піде, але спілкуватися з оточенням необхідно, як і раніше, з великою обережністю, якщо ж людині є що приховувати, то від спілкування взагалі слід відмовитися. Стосується це застереження і активних занять спортом: якщо переборщити, можна травмуватися, тому потрібно тренуватися в помірному режимі.

Близнята

Близнята отримають важливі знання щодо того, як виправити непросту ситуацію, що склалася в їхньому житті. Найімовірніше, вони стосуватимуться бізнесу, який вони розпочали деякий час тому: стартував він добре, але потім – з об'єктивних причин – зупинився. Цими днями представники знака зрозуміють, що потрібно зробити, щоб «реанімувати» його, і це не тільки потішить їх, а й додасть сил та енергії для роботи.

Рак

Раки, які найбільше цінують «погоду в домі», зможуть помирити членів своєї сім'ї, що посварилися, або більш далеких родичів, відшукавши для них переконливі слова та докази. У результаті вони зроблять подарунок не тільки їм, а й самим собі, оскільки свята представники знака зможуть провести не серед людей, які супляться і копилять губи одне на одного, а в теплій домашній атмосфері, що для них дуже важливо.

Терези

Терези, що обожнюють прикрашати свій будинок не просто милими дрібничками, а справжніми витворами мистецтва, зможуть розшукати та придбати вінтажні та антикварні ялинкові іграшки та інші предмети, які асоціюються з Різдвом та Новим роком. Представники знака проведуть вихідні, реставруючи ті з них, які цього вимагатимуть, а потім – милуючись результатами своєї праці та насолоджуючись святковою атмосферою.

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