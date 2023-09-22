Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 23-24 вересня

Втім, 23 та 24 вересня можна повністю присвятити відпочинку, але водночас важливо врахувати той факт, що він має бути протилежним: у першому випадку – пасивним, у другому – активним. Кому пощастить у цей час?

Субота, 23 вересня, час, який треба провести в тиші, спокої та самоті. Негативна енергетика цієї місячної доби сприяє виникненню сварок з оточенням, тому будь-яке спілкування – навіть із найближчими – необхідно звести якщо не до нуля, то до мінімуму. За стінами свого будинку велика ймовірність потрапити в неприємну ситуацію і стати жертвою шахраїв, тому залишати його варто тільки у разі потреби, тим більше, що і вдома є чим зайнятися. Неділя, 24 вересня, день потужної позитивної енергетики, яка робить посильним будь-який професійний – чи господарський – проєкт, тому він найбільше підходить для роботи, яка дуже швидко дасть колосальні результати. Тим же, хто вирішить витратити його на відпочинок, важливо пам'ятати, що він має бути максимально активним – пасивний викликає моральний та фізичний дискомфорт.

Близнята

Близнята можуть розраховувати на приємну звістку, на яку вони очікують вже досить давно. Найімовірніше, вона буде пов'язана із серйозними професійними перспективами, які можливі в іншій країні. До поїздки туди представникам знака і варто добре підготуватися, але, оскільки вони дуже люблять подорожувати, складності це для них не становитиме – навпаки. Головне, скласти план професійних дій – без нього не обійтись.

Стрілець

Стрільці, які напередодні вихідних стали володарями пристойної грошової суми – наприклад, їм виплатили старий гонорар або повернули забутий борг, чекають на приємне у всіх сенсах заняття – витрачання цих коштів. Зірки не мають нічого проти, головне, приурочити це заняття до неділі, а в суботу краще продумати, які закупи необхідно зробити насамперед, і скласти список придбань.

Риби

Риби отримають важливу для них можливість зробити казку, яка живе у їхніх мріях та планах, реальністю. Знайомство, яке чекає на них у цей час – переважно в неділю – стане не просто черговим – яскравим, але, на жаль, минущим – романом, а подарує їм перспективу довготривалих та щасливих стосунків із людиною, образ якої вони малювали у своїх мріях. Головне, не зіпсувати все своїми підвищеними вимогами.

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