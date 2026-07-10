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Субота, 11 липня — не найлегший день місячного календаря, його характеризує підвищена конфліктність, для якої найчастіше не потрібно жодної причини — сварки та скандали спалахують самі собою, без будь-якого каталізатора.

Енергії на цей час залишається не так багато, як хотілося б, тому витрачати її потрібно якомога дбайливіше й обережніше. Необхідно відмовитися від надто активних дій, спілкуватися лише з приємними людьми, а тих, хто налаштований негативно чи агресивно, оминати. Вирушаючи на шопінг, важливо пам’ятати про розумну економію — витрачені гроші ще довго викликатимуть жаль і усвідомлення, що їх було викинуто на вітер.

Це також чудовий час для пасивного відпочинку, який, однак, може виявитися дуже приємним, якщо правильно розпорядитися цим часом, обравши улюблені заняття, на які зазвичай не вистачає часу.

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Неділя, 12 липня, — час внутрішньої — моральної та душевної — тиші, коли слід думати не про матеріальне, а про духовне. У кожного з нас такий підхід набуде свого вигляду: хтось вирішить, що настав час перечитати улюблені книжки, а хтось піде до театру — на виставу, на яку давно мріяв потрапити. Також дуже важливо знайти час для спілкування з родичами, особливо якщо ми їх давно не бачили: така зустріч підведе нас до простої, але справедливої думки про те, що спілкуватися з ними потрібно якомога частіше.

Кому пощастить у такий неоднозначний, але цікавий час?

Лев

Левам, яким останнім часом здається, що їхнє життя стало занадто тихим і нецікавим, а вони самі — байдужими й повільними, варто підготуватися до різких змін, які можуть статися в цей час.

До того ж все може початися з не надто яскравих подій, які на перший погляд навіть можуть здатися буденними — наприклад, зустрічі зі старим другом, якого представники цього знака давно не бачили. Але саме під час розмови з ним може виникнути ідея — або пропозиція — зробити крок, який з часом переверне їхнє життя з ніг на голову — не варто боятися змін, вони стануть початком світлого життєвого етапу.

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Діва

Діви, які налаштовані на стрімке кар’єрне зростання, незважаючи на вихідні, можуть отримати всі необхідні їм «козирі» у свої руки. Зустріч із людиною, від якої залежить призначення на нову посаду або отримання солідного гранту на реалізацію грандіозного й перспективного проєкту, у цей час, найімовірніше, виявиться неформальною, але це не означає, що до неї можна поставитися легковажно.

Навпаки, бажано продемонструвати повну обізнаність щодо ситуації в галузі, в якій працюють представники цього знака, наявність необхідних знань та вміння підходити до розв’язання важливих завдань з креативної точки зору.

Водолій

Водоліям слід звернути увагу на ідею, яка цими днями спаде їм на думку. Звісно, у цьому немає нічого дивного — представники цього знака є справжніми генераторами найрізноманітніших задумів, багато з яких — через їхню велику кількість — вони просто не встигають запам’ятати.

Але цими днями їм просто необхідно уважно поставитися до ідей, які можуть здатися несподіваними. Саме вони, за умови їх втілення в життя, з часом стануть вирішальними в їхньому професійному та творчому житті: їх вдасться перетворити не тільки на грошові кошти, а й на популярність, а, можливо, й славу.

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