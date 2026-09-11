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Субота, 12 вересня — день початку нового місячного циклу, який підходить не стільки для активних дій, скільки для планування свого — як професійного, так і особистого — майбутнього.

Можна — і потрібно — розглядати будь-які ідеї, які в цей час спадатимуть на думку: вдасться розробити їхню концепцію та накидати план їх втілення в життя. Емоційне тло може загострюватися протягом дня, тому потрібно намагатися зберігати спокій — сварки, які можуть виникнути внаслідок цього, до добра не приведуть.

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Також у такий день кожен із нас може стати жертвою нападу жадібності: відчувши його вплив, варто пам’ятати, що скупий платить двічі. Від традиційних у вихідний день зустрічей із друзями зірки рекомендують відмовитися — задоволення спілкування не принесе.

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Неділя, 13 вересня, розпочнеться з непростих енергетичних вібрацій, через які ми можемо відчути цілий спектр негативних емоцій — від легкої дратівливості до підвищеної агресивності. Навіть без підказки з боку зірок стає зрозуміло, що спілкування, кого б воно не стосувалося, — як близьких, так і малознайомих, — у цей час краще звести до мінімуму.

Після обіду життя поступово почне повертатися до звичного ритму, а ми — до комфортного морального стану — шкода лише, що й вихідні до цього часу добігатимуть кінця.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Близнята

На Близнят чекає рідкісна удача у справах, які безпосередньо стосуються їхньої родини та — особливо! — дітей. У цей час представники цього знака дізнаються про значні досягнення, яких їм вдалося досягти до цього часу.

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Звісно, у кожному конкретному випадку вони стосуватимуться різних сфер діяльності — навчання, мистецтва, спорту, але високі показники будуть спільними за будь-яких обставин. Такі події варті того, щоб їх відсвяткувати, і саме це зірки радять робити в цей час, до того ж, головне, під час написання «сценарію» не обмежувати свою фантазію.

Лев

Зірки наполегливо рекомендують Левам повернутися до думки про переїзд — до іншого міста, а, можливо, й іншої країни, від чого вони з найрізноманітніших — як об’єктивних, так і суб’єктивних — причин відмовилися останнім часом.

Ці вихідні можуть принести події, які зроблять такі зміни не лише бажаними, а й легко здійсненними. У такому разі не варто зволікати з діями — потрібно якомога швидше вживати рішучих заходів у цьому напрямі: удачу дуже легко упустити.

Козоріг

Козорогам, які переживають через розставання з близькою людиною, хоч вони й намагаються приховати це від оточення, не варто брати те, що сталося, надто близько до серця.

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З однієї простої, але дуже важливої причини: розлука триватиме недовго. Уже цими вихідними на представників цього знака може чекати зустріч, на яку вони навіть не сподівалися. Головне, незважаючи на досить непрості місячні енергії, знайти можливість приємно і, водночас, у всіх сенсах продуктивно провести цей час удвох.

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