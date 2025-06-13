Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 14–15 червня

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Зміст Діва Скорпіон Козоріг

Субота, 14 червня, друга половина 18-ї місячної доби, що розпочалася в п'ятницю. Її енергії починають слабшати, але все ще досить сильні, тому дуже важливо дослухатися до порад астрологів.

У такий час ми схильні бездумно довіряти чужій думці, йти на поводі у інших — часто недоброзичливо налаштованих людей, які схиляють нас до дій, що їх переслідують, а не наших інтересів. Особливу увагу необхідно приділити дітям — переважно тинейджерського віку, які особливо сильно піддаються чужому впливу, але й самим не варто втрачати пильності.

Найкращий спосіб уникнути чужого негативу — якнайменше спілкуватися з людьми, до того ж як сторонніми, так і близькими — самі того не бажаючи, вони можуть дуже образити нас.

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У неділю, 15 червня, потрібно не лише скоротити контакти з оточенням, а й залишатися вдома, не виходячи на вулицю без нагальної потреби. Особливо небезпечно в цей час вступати в конфлікти — навіть найменші з них можуть спричинити серйозні ускладнення у стосунках. Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Діва

Дівам зірки радять забути про всі образи і піти назустріч — а, можливо, і зробити перший крок — у примиренні з близькою людиною, про що мріють у глибині душі вже давно. Представники знака, хочуть вони того чи ні, повинні зрозуміти, що їхня гордота, як би вони її водночас не називали, заважає їхньому особистому щастю і, як наслідок, добробуту, а отже, треба починати якось із нею «домовлятися». Якщо їм вдасться набути внутрішнього балансу і налаштуватися на мирний лад, вихідні минуть у приємній — романтичній — атмосфері.

Скорпіон

Скорпіони саме в цей час можуть отримати звістку, на яку вони чекали вже досить давно. Найімовірніше, вона торкнеться членів їхньої сім'ї — дітей або інших молодших родичів, які зможуть досягти небаченого успіху у своїх захопленнях — мистецтві, спорті, науці. Взявши участь у конкурсах, змаганнях чи олімпіадах, вони завоюють усі мислимі чи немислимі нагороди, чим дадуть своїм батькам серйозний привід для гордості. Головне, не забути похвалити свою дитину за результат, мотивувавши її на наступні перемоги.

Козоріг

Козорогам зірки рекомендують почати розробляти професійний напрям, який досі здавався безперспективним. Зрозуміло, розпочинати посилену роботу у цьому плані вихідними днями необов'язково, але подумати про те, як це можна зробити, щоб їхні дії стали максимально успішними, не лише можна, а й потрібно. Згодом, будучи успішно реалізованими, вони принесуть представникам знака не лише зміцнення професійної репутації та фінансовий успіх, а й заслужену популярність.

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