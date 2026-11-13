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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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341
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 14–15 листопада

Ці вихідні, 14 і 15 листопада, не несуть негативної енергії, а отже, дні минуть спокійно і не без приємних моментів, тому дуже важливо провести їх правильно — відповідно до рекомендацій зірок.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 14 листопада, — день, коли важливо зберігати рівний емоційний фон, не впадаючи у надмірну радість або, навпаки, у зневіру. В іншому разі велика ймовірність ускладнити життя як собі, так і оточенню, яке не винне в тому, що у нас може «стрибати» настрій.

Нові ідеї, які цього дня спадуть на думку, можна, незважаючи на вихідний, втілювати в життя одразу, без попередньої підготовки — успіх їм однаково гарантований.

Неділя, 15 листопада, — час втілення слів і думок, які стануть реальністю практично одразу після їхнього виникнення. Саме тому дуже важливо максимально обережно ставитися до всього, що ми говоримо і думаємо — зло дуже швидко повернеться до нас бумерангом: як мінімум, ми отримаємо зовсім не те, що хотіли, а як максимум — нам забезпечений потужний удар у відповідь.

У стосунках з оточенням не варто наслідувати тих, хто поводиться негідно — навпаки, треба продемонструвати їм приклад благородної поведінки.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Рак

У Раків у цей час буде лише одна проблема: їм доведеться вирішити, як розпорядитися несподіваними грошима, які надійшли на їхній рахунок напередодні. Це питання далеко не таке просте й легке, як може здатися на перший погляд, оскільки представники цього знака схильні до імпульсивних і необдуманих закупів.

На них чекають більш ніж приємні клопоти, що, однак, не применшує їхньої важливості: буде прикро, якщо замість одного, але важливого та серйозного закупу, гроші розійдуться на кілька дрібних і таких, що не мають особливого значення.

Діва

Дівам доведеться розв’язувати питання, пов’язані з особистим життям, яке вже не вдається відсунути на другий план, — події, що відбуваються в ньому, вимагають особливої уваги. Цілком можливо, що настав час розірвати колишні стосунки, які припинили тішити представників цього знака, тим паче, що їх затьмарив новий — яскравий і бурхливий — роман.

Не вдасться всидіти на двох стільцях одночасно — зірки все-таки радять ретельно зважити всі наявні аргументи, щоб згодом не шкодувати про необачний крок.

Риби

Тим, хто напередодні вихідних міг отримати пропозицію змінити не лише місце роботи, а й сферу діяльності загалом, варто присвятити цей час аналізу ситуації та ухваленню рішення, якого не можна уникнути, — вибір однаково доведеться зробити.

Головне — відмовитися від ілюзій, які часто затуманюють розум представників цього знака, змушуючи їх сприймати бажане за дійсне та бачити реальність у спотвореному вигляді. Якщо ж поглянути на ситуацію чітко й без прикрас, стане зрозуміло, як саме слід вчинити у цьому випадку.

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