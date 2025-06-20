Гороскоп / © Credits

Реклама

Субота, 21 червня, астрологи рекомендують провести на самоті, залишившись наодинці зі своїми думками — занурення у свій внутрішній світ дозволить переосмислити життєві обставини, в яких ми опинилися, та намітити схему подальших дій.

Також дуже важливо звертати увагу на знаки долі, які траплятимуться повсюдно — їхні підказки також дуже важливі в цей час, оскільки вкажуть, у чому полягає суть проблеми.

У неділю, 22 червня, з дому небажано виходити взагалі, інакше великий ризик потрапити у вир серйозного конфлікту, до якого ми, найімоірніше, не матимемо жодного стосунку. Якщо ж вихід на вулицю виявиться об’єктивно необхідним, не варто затягувати цей процес, і — головне! — не варто ні з ким спілкуватися і, тим паче, реагувати на чиїсь недружні слова чи дії.

Реклама

Кому пощастить у такий час, незважаючи на його негативну енергетику?

Овен

Овни, які вирішать у вихідні зайнятися роботою, можуть розраховувати на успіх у всіх сферах своєї професійної діяльності. Працездатність перевищить усі можливі межі, в результаті вдасться зробити набагато більше за те, на що представники знака спочатку розраховуватимуть. Головне — не поспішати, рухаючись до поставленої мети поступово та поступально, переходячи від вирішення одного завдання до іншого та від простих рішень до складних.

Терези

Терезам зірки рекомендують присвятити вихідні дні підготовці документів на участь у міжнародних програмах та отримання грантів на роботу над проєктами — переважно пов’язаними з журналістською та літературною діяльністю. Якщо представникам знака вдасться правильно розрахувати всі фактори та грамотно прописати всі необхідні напрями майбутньої роботи, вже у понеділок можна буде подавати документи на конкурс — без сумніву, їм вдасться перемогти.

Водолій

Водолії можуть отримати гарну звістку, на яку вони так довго чекали, що останнім часом легкодухо припинили на неї сподіватися. Єдиного сенсу такої — доброї — звістки не буде, для кожного представника знака вона стане своєю. Зате наслідки такого дзвінка чи повідомлення в месенджері виявляться однаковими для всіх — довгоочікувана радість надасть їм сил — як моральних, так і фізичних, що позитивно позначиться на житті представників знака.

Реклама