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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 3-4 травня

Нинішні вихідні, 3 та 4 травня, незважаючи на протилежність спрямованості їхньої енергетики, можуть однаково успішно призвести до позитивних життєвих змін.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 3 травня, день потужної продуктивної енергетики, коли будь-який — навіть найскладніший і найтрудомісткіший — проєкт, який цього дня буде, найімовірніше, пов’язаний із побутом та господарством, виявиться нам до снаги. Будучи розпочатим сьогодні, він не завдасть особливого клопоту, тому важливо скористатися вдалим шансом і розпочати роботу саме цього дня.

Обставини неділі, 4 травня, можуть скластися не сприятливим чином, але перемігши їх, можна перейти на новий — більш високий — життєвий рівень. Недарма його символом є птах Фенікс, який, згораючи, набуває нових якостей — стає добрішим, сильнішим і благороднішим. До того ж сприятливі зміни відбуваються з людиною не лише на фізичному чи моральному, а й на клітинному рівні — йдеться про так званий квантовий стрибок. Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнята матимуть можливість стати «ковалями свого щастя», точніше сказати, тільки від них залежатиме, як складуться їхні обставини найближчим часом — як мінімум, наступного тижня, а як максимум — і тривалішого періоду. Для цього дуже важливо не проходити повз чуже лихо і надавати допомогу тим, хто ции днями вас про це попросить. Бумеранг добра, такий само дієвий як і бумеранг зла, ніхто не скасовував.

Терези

Терезам дуже важливо звернути увагу на взаємини з близькою людиною, які останнім часом залишають бажати кращого. Можливо, в обставинах, що склалися, винні не вони, а ви самі: обдурювати не можна нікого, а вже тих, кого любиш, тим більше: ошуканство рано чи пізно розкриється, а почуття можуть випаруватися. Щоб помиритись — і знову почуватися щасливим — достатньо сказати правду.

Водолій

Водоліям важливо використовувати красномовство та переконливість, якими цими днями нагородять їхні зірки — з їхньою допомогою вони зможуть довести свою точку зору будь-кому, включаючи найнезговірливіших співрозмовників. Головне — не користуватися своїм тимчасовим даром з корисливою метою, на користь цього представника знака це не піде, а ось добрі наміри дадуть саме той результат, на який вони в цьому випадку розраховують.

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Дата публікації
Кількість переглядів
357
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