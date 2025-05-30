Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 31 травня - 1 червня

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Зміст Овен Близнята Терези

Субота, 31 травня, день трансформації та змін — як внутрішніх, так і зовнішніх, які є переламними у першій половині місячного циклу, коли кількість докладених у найрізноманітніших сферах діяльності зусиль переходитиме в якість. До нових починань, навіть якщо вони стосуються вирішення побутових питань, не варто ставати — вони призведуть до прямо протилежного результату, а от завершити ті, що були розпочаті раніше, не тільки можна, а й потрібно.

Також бажано планувати своє майбутнє як на найближчу, так і на тривалу перспективу. А от спілкуванням у цей час краще не зловживати, якщо, звичайно, ми не хочемо посваритися з рідними та друзями — звичайно, для вихідного дня це не дуже зручно, але варто дослухатися порад зірок.

Неділю, 1 червня, небажано присвячувати активним діям, натомість для розумової та інтелектуальної діяльності жодних перешкод немає — навпаки, вона виявиться максимально успішною. Важливі рішення у цей час краще не ухвалювати, але можна розмірковувати, який варіант краще вибрати. Кому пощастить у такий відносно спокійний час?

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Овен

Овнам вдасться вирішити миром конфлікт, у який вони — винятково через властиву їм запальність, встряли виключно з власної вини. Нинішніми вихідними складуться сприятливі умови для знаходження спільної мови, що дуже важливо для взаєморозуміння, якого так не вистачає сторонам, що посварилися — по суті справи, саме в цьому і полягає причина сварки, що коштувала представникам знака і їхнім партнерам великої кількості нервових клітин.

Близнята

Близнятам зірки радять — до того ж, дуже наполегливо — вибратися на природу, водночас, якщо у них не буде можливості виїхати за місто, потрібно вирушити хоча б до найближчого парку. Не варто збирати для цього велику компанію, ще краще — взагалі провести час на самоті, оскільки тільки в такому разі вдасться зосередитися на своєму внутрішньому світі і нарешті знайти відповідь на дуже важливе — найімовірніше, особисте — питання, яке досі вислизало від них.

Терези

Терезам можна вирушати в поїздку, на яку вони дуже довго чекали, найімовірніше, це буде подорож — у когось тривала, а у когось і короткочасна. За великим рахунком, тривалість поїздки особливого значення не має — побачити безліч визначних пам’яток і отримати масу приємних вражень можна і в подорожі вихідного дня, головне, що все складеться максимально вдало: транспорт ходитиме як годинник, а умови проживання виявляться вищими за будь-які похвали.

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