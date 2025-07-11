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Зміст Телець Лев Стрілець

Субота, 12 липня, небезпечна тим, що в цей час ми схильні до впливу інших — не завжди доброзичливо налаштованих — людей, які можуть наполегливо нав’язувати нам не лише свої погляди та думку, а й «підказувати» вирішення проблеми, що ми маємо. Навіть найвпевненіші в собі люди не завжди можуть протистояти такому впливу, про тих, хто помисливий і навіюваний, і говорити не доводиться.

Найкращий спосіб уникнути неприємностей — якнайменше спілкуватися з малознайомими і незнайомими людьми, від яких можна очікувати каверзи. У неділю, 13 липня, необхідно відмовитися від спілкування навіть із близькими — надто велика ймовірність сварок, які можуть надовго — а в деяких випадках і назавжди — зіпсувати стосунки з ними. Найкраще, що можна зробити в цей час, — залишитися вдома та зайнятися господарськими справами, яких, на жаль, ніколи не бракує.

Телець

Тельцям зірки наполегливо рекомендують провести час за містом — тим паче, що така можливість у них з’явиться. На календарі вихідні, які, як відомо, створені для того, щоб відновлювати свої сили та налаштовувати себе на продуктивну роботу наступного тижня. Найважливішим у цій ситуації є «спілкування» з природою — вона в цей час цілюще впливатиме на психіку представників знака, а це саме те, що їм зараз конче необхідно.

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Лев

Левам — особливо тим, хто має проблеми з дітьми, як своїми, так і близьких родичів, — саме сьогодні можна під час спілкування встановлювати з ними контакт, який так важливий для морального клімату в сім’ї. Досі представникам знака не вдавалося порозумітися з дитиною-підлітком, яка — через вікові особливості — ніяк не хотіла підкорятися наявним у житті дорослих правилам і бунтувала, але тепер контакт буде встановлений.

Стрілець

Стрільцям в один із днів бажано, як кажуть у таких випадках, поспішити на зустріч із прекрасним. Похід до оперного театру, на симфонічний концерт чи до музею виявиться для них не просто можливістю поставити «галочку» у переліку проведених заходів, а справжнім задоволенням. Результат посилиться, якщо вони вирушать насолоджуватися музикою чи живописом на самоті, — компанія, навіть якщо йтиметься про близьких друзів, їм заважатиме.

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