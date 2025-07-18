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Субота, 19 липня, час для здійснення серйозних — можна навіть сказати, глобальних — проєктів. Незважаючи на те, що він випадає на вихідний, його можна присвятити важливим — зокрема й професійним — проєктам, шкода втрачати сприятливі умови для їх втілення у життя.

Відпочинок у цей день має бути відповідним — дієвим та результативним: можна займатися активними видами спорту, вирушати у походи та прогулянки швидким кроком, брати участь у конкурсах та змаганнях будь-якого роду.

У неділю, 20 липня, дасться взнаки накопичена протягом попереднього дня втома, тому його потрібно присвятити пасивному відпочинку, тим більше, що енергетика місячної доби цьому сприяє. Зірки радять провести цей час у повній самоті та спокої — як моральному, так і фізичному.

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Кому пощастить у цей час?

Діва

Для Дів нинішні вихідні можуть стати поворотним моментом у всьому їхньому житті. У якій саме сфері їм варто очікувати змін, залежить від багатьох факторів, тому кожен конкретний випадок необхідно розглядати окремо: у когось вони торкнуться професії, у когось особистого життя. Найважливіше, у будь-якій ситуації — бути готовими до того, що все відтепер йтиме набагато краще, ніж раніше.

Скорпіон

Скорпіони можуть отримати важливі знання, які знадобляться їм як у професійному, так і в особистому житті — залежно від того, що саме для цього моменту важливіше. Одразу застосувати ці дані представникам знака не вдасться — треба буде трохи зачекати, доки не складуться сприятливі обставини, зате потім вони почуватимуться справжніми господарями становища, які повернуть ситуацію у потрібний їм бік.

Козоріг

Козороги, яких вихідними бере нетерплячка — так їм хочеться попрацювати, не відмовляться від своєї звички й цього вікенду. І це на краще, оскільки їм вдасться розвинути надзвичайну та рідкісну навіть для них працездатність і, розігнавшись у суботу, вони не загальмують і у неділю, і за два дні зможуть виконати тижневий план. У результаті не лише зможуть розраховувати на матеріальну винагороду, а й отримають задоволення від роботи.

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