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Субота, 5 липня, день потужної енергетики, якою потрібно розпоряджатися рішуче, але водночас розумно та економно. Поставивши собі будь-яку мету — не тільки господарську, як це належить у вихідний, але і професійного характеру — шкода втрачати чудові можливості для роботи та творчості. Головне — не дозволити нікому збити себе зі шляху, змушуючи відволіктися від обраного заняття, а охочих зробити це у вихідний буде достатньо — всі захочуть отримати від нас хоча б шматочок уваги.

Неділя, 6 червня, теж не призначена для лінощів, але вектор зусиль у цей час треба спрямовувати не на себе, а на інших — астрологи вважають, що нинішній день ідеально підходить для благодійності на всіх її рівнях — від людей, які потребують допомоги, до безпритульних тварин. Варто пам'ятати, що робити все потрібно неодмінно від душі, а не тому що так модно чи прийнято, і не очікувати за свої вчинки подяки або послуги у відповідь.

Кому пощастить у такий час?

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Овен

Овнам зірки радять зайнятися творчістю, але тільки тим її різновидом, який приносить їм задоволення, — якщо вони керуватимуться міркуваннями користі, пуття не буде. Втім, за ці два дні їм, найімовірніше, вдасться створити щось справжнє — наприклад, написати картину, яку можна виставляти в музеї, або зв'язати прекрасну річ, гідну подіуму. У такому разі хобі цілком зможе стати їхньою основною професією.

Терези

Терезам, незважаючи на не найкращий настрій, який може переслідувати їх протягом усіх двох днів, не варто відмовлятися від запрошення в гості. Можливо, спочатку воно здасться представникам знака недоречним, але, пересиливши себе і погодившись, вони не пошкодують. По-перше, вони непогано проведуть час у приємній компанії старих і нових знайомих. А по-друге, зустрінуть людину, яка відіграє важливу роль у їхньому подальшому житті.

Водолій

Водоліям зірки радять сконцентруватися на особистому житті, тим паче, що вони матимуть усі шанси для того, щоб воно — і зараз, і в майбутньому — склалося найкращим чином. Взаємини, які зав'яжуться в цей час, мають усі шанси на щасливе продовження. Велика ймовірність того, що вони приведуть до офіційної реєстрації шлюбу, який триватиме довго і буде вдалим: подружжя зв'яжуть не тільки кохання і пристрасть, але й однаковий світогляд.

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