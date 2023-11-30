Кому пощастить у коханні у грудні-2023: астрологиня назвала три знаки

Грудень – час пристрасних стосунків та рішучих вчинків у особистому житті, коли зустрічі та розставання будуть змінювати одне одного, а перманентні сварки закінчуватимуться бурхливими примиреннями.

Серйозні питання, що стосуються романтичних взаємин, такі як освідчення в коханні, пропозиція руки і серця або, навпаки, розлучення, необхідно вирішити у першій половині місяця, точніше – до 13 грудня, коли Меркурій почне рухатися у зворотному напрямку, тому все піде не так. як треба.

Про тих, кому пощастить у коханні у цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Телець

Привабливість Тельців в очах протилежної статі збільшиться в рази, тому їхня популярність, коли їм робитимуть подарунки, говоритимуть компліменти і освідчуватимуться в коханні, не повинна їх дивувати. Головне в цей час — скористатися ситуацією, що склалася, і до максимального задоволення влаштувати своє особисте життя. До того ж, стосується це не лише тих, хто поки що самотній, а й одружених – вони можуть перезавантажити свої взаємини.

Рак

Раки не люблять різких життєвих змін і, на щастя для них, нічого подібного на них у цей час не чекає. Але й без подарунків долі вони у фіналі року не залишаться: їхні стосунки з коханою людиною перейдуть на новий – приємніший – рівень. Можливе освідчення в коханні, пропозиція руки та серця, офіційне оформлення стосунків, звістка про вагітність та народження дитини – як кажуть, потрібне підкреслити.

Скорпіон

Скорпіони, чия привабливість стане воістину магнетичною, зможуть зачарувати будь-кого – навіть тих, хто до цього не звертав на них уваги. Як представники знака скористаються своєю могутністю, залежить як від обставин, що склалися в їхньому житті, так і від них самих. За допомогою своїх чарів вони зможуть не тільки встановити взаємини з людиною, якій симпатизують, але й досягти успіху в бізнесі – ділових партнерів вони теж байдужими не залишать.

Читайте також: