Кому пощастить у коханні від 26 червня до 2 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 26 червня до 2 липня?

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки рекомендують проігнорувати мудрість про те, що в одну й ту саму воду не можна увійти двічі – іноді, хоча й як виняток, така можливість випадає, навіть якщо йдеться про відхилення від загального правила. Наприклад, зараз їм непогано було б дати коханій людині ще один шанс, тим більше, що вона про нього дуже просить. Можливо, вона справді усвідомила всі свої помилки і готова виправити їх найближчим часом, тож є сенс піти їй назустріч.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам – особливо тим із них, хто давно перебуває у стосунках зі своїм партнером – настав час визначитися, хочуть вони й далі бути поряд із ним чи ні. Якщо представники знака готові дати позитивну відповідь, зірки радять їм погоджуватися на пропозицію руки й серця, яку вони можуть отримати цього тижня. Щоправда, кохана людина зайвим романтизмом не вирізняється, тому очікувати від неї голлівудських сцен не доводиться, але сенс її пропозиція від цього не втрачає.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам не варто робити далекосяжні висновки з необережних слів своєї другої половинки: найімовірніше, кохана людина просто невдало пожартувала і тепер готова багато на що, щоб загладити свою провину. Небажано влаштовувати їй "веселе життя": ні бойкот, ні скандали в цьому разі не допоможуть, а ось терпіння й розуміння здатні творити справжні дива. Результатом такого ставлення стане не лише примирення, а й нова – яскрава – сторінка роману.

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