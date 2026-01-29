Кому слід бути обережнішим із грошима в лютому 2026 року: астрологиня застерігає

Кому слід бути обережнішим із грошима в лютому 2026 року: / © Credits

Реклама

Під впливом повні 2 лютого у Леві та сонячного затемнення 17 лютого у Водолії енергетика місяця стає нестабільною: емоції посилюються, рішення ухвалюють швидше, ніж потрібно, а зовнішні обставини можуть змінюватися непередбачувано. У такі періоди будь-які великі витрати, ризиковані вкладення або імпульсивні купівлі можуть призвести до небажаних наслідків, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Додаткову напругу створює новий транзит Нептуна в Овні та перехід Сатурна в Овен. Ці дві планети починають формувати зовсім інший фінансовий клімат. На самому початку нових глобальних транзитів тиск відчувається дуже сильний, а перешкоди виникають частіше, ніж зазвичай.

Нептун в Овні розмиває кордони, створює ілюзії, посилює невизначеність і може провокувати помилкові рішення, особливо якщо їх ухвалюють на емоціях.

Реклама

Сатурн в Овні, навпаки, вимагає дисципліни, економії та структурного підходу, але у вогняному знаку його енергія відчувається як тиск, необхідність обмежувати себе і діяти обережніше.

Саме тому Козерогам, Овнам і Терезам варто проявити особливу фінансову обачність.

Овни відчувають вплив Сатурна і Нептуна безпосередньо — цей аспект з’єднання стримує, уповільнює і вимагає здорового підходу.

Терези отримують опозицію цих планет, що робить їх уразливими до зовнішнього тиску і помилок партнерів.

Реклама

Козероги опиняються під, який створює фінансові затримки, непередбачені витрати і необхідність переглядати бюджет.

У сукупності повні, затемнення і нові транзити Сатурна й Нептуна формують період, коли важливо берегти ресурси, уникати імпульсивних рішень і діяти стратегічно.

Додатковий вплив на фінансову сферу в лютому чинить Венера, планета, яка традиційно керує грошима, цінностями і ставленням до матеріальних ресурсів.

До 11 лютого вона перебуває у Водолії, формуючи разом з іншими планетами стелліум. Така конфігурація підштовхує до імпульсивних покупок, експериментів, несподіваних витрат і бажання «освіжити» своє життя через придбання. Енергії Водолія діють різко й нестандартно, тому в першій третині місяця важливо утримувати баланс між свободою і фінансовою дисципліною.

Реклама

З 11 лютого Венера переходить у Риби, де перебуває в стані екзальтації. Це посилює її м’якість, щедрість, романтичність і схильність до ідеалізації. За звичайних умов такий транзит приносив би гармонію й легкість у фінансових питаннях, але на тлі коридору затемнень посилюються спотворення сприйняття. Можна переоцінити свої можливості, вкластися в те, що видається «гарною мрією», або витратити більше, ніж планувалося, під впливом емоцій.

Саме тому в лютому важливо зберігати тверезість, навіть якщо Венера створює відчуття натхнення і легкості. Енергії місяця нестабільні, і будь-які рішення, пов’язані з грошима, потребують уважності і внутрішньої опори.

ОВЕН

У лютому Овни потрапляють під прямий вплив Сатурна і Нептуна, які проходять по їхньому знаку. Ці планети діють стримуюче: Сатурн вимагає дисципліни, економії і продуманості, а Нептун створює туманність, невизначеність і ризик помилкових рішень.

У такій конфігурації будь-які витрати можуть виявитися не тим, чим здаються. Овнам важливо уникати імпульсивних покупок, сумнівних вкладень і фінансових авантюр. Краще дотримуватися стратегії «повільно й уважно», ніж намагатися прискорити процеси.

Реклама

Лютий вчить Овнів берегти сили, ресурси і не піддаватися ілюзіям.

ТЕРЕЗИ

Для Терезів лютий стає місяцем фінансової обачності, оскільки Сатурн і Нептун в Овні утворюють опозицію до їхнього знака. Це створює напругу у сфері партнерств, домовленостей і спільних фінансів.

Терезам важливо уважно ставитися до будь-яких обіцянок, контрактів і загальних бюджетів. Можливі ситуації, коли партнери або оточення виявляються менш надійними, ніж здавалося. Опозиція планет робить Терези вразливішими до зовнішнього тиску, тому краще уникати великих витрат і не брати на себе зайвих зобов’язань.

Головна рекомендація місяця — зберігати баланс і не дозволяти іншим втягувати себе в ризиковані рішення.

Реклама

КОЗОРІГ

Козероги відчувають вплив місяця через квадрат Сатурна і Нептуна до їхнього знака. Квадрат — аспект напруги, який створює фінансові затримки, непередбачувані витрати або необхідність переглядати бюджет.

У лютому Козерогам важливо уникати зайвого контролю і жорстких рішень: квадрат змушує діяти гнучкіше, ніж зазвичай. Можливі ситуації, коли плани змінюються, а ресурси витрачаються швидше, ніж хотілося б.

Краще заздалегідь створити фінансову подушку, не ризикувати великими сумами і не вкладатися в те, що не має чіткої перспективи.