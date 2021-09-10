Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 11-12 вересня

Нинішні вихідні — 11 та 12 вересня — однаково сприятливі як для роботи, так і для відпочинку.

Ну, а оскільки добре працює тільки той, хто добре відпочиває, необхідно спочатку зосередитися на відновленні сил, і тільки потім ставати до професійної діяльності, без якої цими днями — незважаючи на їхній статус вихідних — на жаль, не можна буде обійтися. А кому пощастить у цей цікавий час — 11 і 12 вересня?

Субота, 11 вересня, не розташовує до активних дій — енергії для них буде явно недостатньо, а ось відпочивати — споглядати навколишній простір (найкраще це робити на природі, а й старі вулиці міста в цей час року цілком підійдуть), аналізувати події, що відбуваються, і ситуацію, що склалася, а також міркувати про життя і своє місце в ньому — не тільки можна, а й треба. День не обіцяє серйозних подій — як позитивного, так і негативного характеру, він буде йти неквапливо і плавно, без потрясінь, завдяки чому вже в неділю, 12 вересня, ми почуватимемося відпочилими і повними сил. Будь-яка справа буде до снаги, а будь-яке море — по коліно, у всякому разі, так буде здаватися. Трудитися цього дня необхідно тільки на благо добра — будь-які злі вчинки обернуться проти того, хто їх робить.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які розраховують свої сили на довгу дистанцію і діють розмірено, не поспішаючи, буде вдаватися абсолютно все — жо того ж, як в професійних, так і в особистих питаннях. У взаєминах із коханою людиною — особливо на їх першій стадії — важливо не робити різких рухів, які можуть порушити поки ще тендітний, остаточно не сформований зв'язок. Представники знаку, яуі інтуїтивно прийшли до цієї мудрості, можливо, саме зараз отримають подяку від долі — наприклад, пропозицію руки і серця.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які вкрай рідко покидають свою «мушлю» — як в прямому, так і в переносному сенсі, цього разу теж навряд чи вийдуть з дому і втрачати самовладання, але це не завадить їм знайти однодумців. До того ж, зробити це вони зможуть не завдяки вдалому збігу обставин, а всупереч обставинам невдалим. Можливо, хтось із знайомих почне навертати і в свою віру, і тут представники знака з подивом виявлять, що точка зору «агітатора» збігається з їхньою власною. На щастя для себе Раки зрозуміють, що поруч із ними з'явилася ще одна людина, якій вони можуть довіряти.

Діва (24.08 – 23.09)

Дівам, які давно намагаються знайти квартиру або дачу своєї мрії, пощастить відшукати саме такий об'єкт. На перегляд, який в цей час запропонує ріелтор, потрібно погоджуватися, не роздумуючи — побачене на ньому перевершить будь-які, навіть найсміливіші, очікування. Після цього — в понеділок — залишиться тільки підписати відповідні документи і оплатити покупку. Втім, у справі пошуку житла своєї мрії зовсім не обов'язково звертатися до посередників — з цим завданням легко можна буде впоратися самому, головне — вивчити відповідні інтернет-ресурси.

Читайте також: Венера в Скорпіоні 11 вересня - 7 жовтня 2021: що на нас чекає в цей час

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання