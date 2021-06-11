Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 12-13 червня

Нинішні вихідні, 12 і 13 червня, об'єднує протистояння добра і зла, яке — з різною інтенсивністю — буде відбуватися в ці дні. На щастя, фатального характеру воно носити не буде — тільки від самої людини залежить, який бік — темний або світлий — вона в результаті вибере. Зірки наполегливо рекомендують: перш ніж подумати, яку позицію зайняти, важливо кілька разів подумати — зло може приймати вельми привабливі образи.

Субота, 12 червня, розпочнеться з урочистостей негативу — нервова напруженість і, як наслідок, дратівливість і навіть агресія опанують усіма, навіть найбільш спокійними і зазвичай мирно налаштованими людьми. Щоправда, вже в післяобідній час сили зла трохи заспокояться і наше існування стане легшим і комфортним, зробивши можливим ухвалення важливих рішень і досягнення серйозних домовленостей — день, незважаючи на статус вихідного, сприятливий для ділових переговорів.

У неділю, 13 червня, ситуація знову загостриться: добро і зло протистоятимуть одне одному, втягуючи людину у вирву своєї боротьби. Результатом стане поганий настрій, який в деяких випадках дійде до депресії, її ознаками стануть такі внутрішні процеси, як апатія, невдоволення собою і своєю діяльністю і, як наслідок, запальність. Позбутися від подібного стану допоможуть домашні клопоти — зірки радять затіяти генеральне прибирання в будинку і особливо на робочому столі.

Кому пощастить в такий складний час?

Овен (21.03 — 20.04)

Овни можуть отримати пропозицію обійняти посаду своєї мрії — як у своїй, так і в новій компанії, де давно спостерігають за їхньою успішною діяльністю. У першому разі варто негайно погоджуватися, у другому можна взяти час на роздуми, що, втім, не означає, що у представників знака є якісь сумніви в тому, чи потрібна їм ця посада чи ні. Тут, скоріше, буде присутня якась частка кокетства, згідно з яким ні майбутньому чоловіку, ні майбутньому роботодавцю не варто одразу відповідати "так": нехай думають, що у Овнів — маса таких пропозицій.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви можуть отримати дуже важливий сигнал від долі, який пророкує їм швидкі зміни на краще — особливо це стосується тих сфер їхнього життя, які останнім часом почали "провисати". До кожного з представників знака ці підказки прийдуть по-своєму: хтось побачить віщий сон, хтось вирішить поворожити або просто почує у телевізорі або на вулиці фразу, яка наведе їх на серйозні роздуми. Необхідно взяти нові дані до відома — згодом вони можуть стати дороговказом, а зараз вже точно піднімуть настрій.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці отримають рідкісний шанс наблизити виконання заповітної мрії. До кожного з представників знака вона прийде в своєму образі: хтось отримає вигідну фінансову або професійну пропозицію, когось запросять на нове місце роботи, а на когось і зовсім зійде осяяння, ясно показує, як вчинити в цьому конкретному випадку. Якою б не була допомога долі, найголовніше — не упустити можливість нею скористатися, в іншому разі фортуна може образитися і обмежити свою увагу до представників цього знака.

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