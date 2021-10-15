Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 16-17 жовтня

Нинішні вихідні — 16 та 17 жовтня — протилежні і водночас нерозривно пов'язані один з одним.

Вони об'єднані різними стадіями людського життя і діяльності — як роботою, так і відпочинком. Можна буде знайти місце і приділити час будь-яким заняттям — головне, нікуди не поспішати і дослухатися до своїх бажань і прагнень. Кому пощастить цими прекрасними осінніми вихідними?

У суботу, 16 жовтня, кожен з нас відчує приплив потужної енергії, яка уможливить рішення навіть найскладніших проєктів, які довгий час здавалися непідйомними. Тим, хто вважатиме за можливе працювати в вихідний, зірки обіцяють успіх у вирішенні будь-яких професійних або побутових питань. Тим же, хто вирішить відпочивати, бажано провести максимум часу на свіжому повітрі — природа зробить цілющий вплив на настрій і на самопочуття. Тим більше що відпочинок логічно буде продовжити в неділю, 17 жовтня, який до того ж стане справжнім "Днем сім'ї" — його можна і потрібно провести з тими, хто близький і дорогий: коханою людиною, батьками і дітьми. Формат спілкування і проведення часу може бути будь-яким — головне, перебувати поруч, до того ж як морально, так і фізично.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята цілком можуть розраховувати на романтичне побачення, яке вони запам'ятають на все життя. По-перше, воно принесе винятково приємні емоції, а цим може "похвалитися" далеко не кожна зустріч із коханою людиною. А по-друге, воно — з великою часткою ймовірності — виявиться набагато більш результативним, ніж десятки попередніх, оскільки під час нього прозвучить зізнання в коханні або пропозиція руки і серця. Важливо заздалегідь вирішити, що відповісти на останнє, хоча велика ймовірність того, що це буде згода.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують вирушати на шопінг — цими днями він виявиться на рідкість вдалим. Представникам знака вдасться придбати кілька речей в свій гардероб, про які вони давно мріяли, до того ж за цілком прийнятною ціною, що вже саме собою не може не тішити. А ще їм пощастить знайти унікальну — вінтажну або антикварну — річ, яка стане розкішним подарунком для когось із близьких — коханої людини, батьків або друзів, тому можна не скупитися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки приготували зустріч із людиною, про яку вони нічого не чули вже багато років, але дуже хотів дізнатися, де вона, як живе і що робить. Тепер така можливість їм випаде, тим більше що давній знайомий сам вийде на зв'язок, проявивши інтерес до представників знака, а це завжди приємно. Спілкування подарує їм не тільки приємні спогади про щасливе минуле, а й — з часом — дасть можливість просунутися в кар'єрі і досягти успіху в бізнесі — його протекція виявиться важливою і цінною.

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