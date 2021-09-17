Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 18-19 вересня

Нинішні вихідні — 18 та 19 вересня — поведуть нас від минулого до майбутнього.

Цими днями нам вдасться зрозуміти, які помилки або досягнення були здійснені в попередній час і до чого бажано прагнути в доступному для огляду майбутньому: почавши діяти вже зараз, можна в найшвидшому часі досягти серйозних — позитивних — результатів. Кому пощастить в такий перспективний час — 18 і 19 вересня?

Субота — 18 вересня — час зустрічі з минулим, коли можуть відбуватися рандеву з людьми, які давно пішли з нашого життя, і повторюватися ситуації, які свого часу не були ретельно опрацьовані і закриті. Важливо розуміти, що справи минулих днів приходять в наше життя не просто так, їхня мета — зробити висновки і провести відповідну роботу над помилками: вирішити всі питання і поставити крапку в стосунках або, навпаки, продовжити їх від того моменту, на якому вони були поставлені на паузу — зрозуміло, в разі такої можливості. Якщо в суботу вдасться «закрити» всі питання, які мають стосунок до минулого, очистивши таким чином простір і енергетику, вже 19 вересня, в неділю, можна буде, незважаючи на вихідний, ставати до втілення в життя великих перспективних проєктів. Цей день — прекрасна пора для переходу від роздумів і розкачування до активних дій.

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Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки наполегливо рекомендують провести час із близькими, які давно скаржаться на те, що представники знака приділяють їм мало уваги. Можна всім разом виїхати на пікнік або, якщо мінлива осіння погода не дозволить, зібратися вдома і влаштувати сімейні посиденьки. Щоправда, алкоголем під час цього заходу краще не зловживати, але від грогу або глінтвейну відмовлятися не варто. Розмови в такому «супроводі» виявляться настільки душевними, що Близнята ще довго будуть з приємністю про них згадувати.

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Рак (22.06 – 22.07)

Ракам випаде унікальний шанс професійної властивості: схоже, що з усієї кількості наявних у них в офісі співробітників, саме їх начальство вирішило призначити на високу — і гідну заздрості — посаду, яка нещодавно звільнилася, про що і повідомить представникам знака, незважаючи на вихідні. Проте, саме призначення — це ще не все, оскільки їм доведеться докласти максимум зусиль, щоб довести: їх обрали невипадково, і вони гідні як нового робочого місця, так і солідної зарплати. Вільні дні — гарний час для вироблення відповідної тактики і стратегії.

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Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки наполегливо рекомендують вирішувати важливі фінансові питання. Щоправда, якщо врахувати той факт, що йдеться про вихідні, стане зрозуміло, що підписання важливих договорів, укладання угод і відкриття банківських рахунків і депозитів потрібно перенести на початок робочого тижня. Але запланувати і підготувати ці заходи, ретельно прорахувавши всі фактори, їм ніщо не завадить. Як, втім, і покупку лотерейного квитка, що теж можна — і треба — зробити в цей час: в крайньому разі вони втратять лише гроші, витрачені на нього, але велика ймовірність і виграшу.

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