Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 19-20 червня

Нинішні вихідні, 19 і 20 червня, є днями активного творення, коли вітається будь-яка дія, спрямована на створення чогось нового.

Для руйнування, хоч і потрібний, час категорично не підходить. Він також сприятливий для будь-яких фінансових операцій — вони, як і складання перспективних планів, — виявляться успішними. Так кому пощастить цими днями — 19 і 20 червня?

Субота, 19 червня, сприятлива для будь-яких починань — яка б справа не стартувала цього дня, чи то професійний проєкт, чи будівництво заміського будинку попри його статус вихідного, вона буде буквальна приречена на успіх. Приплив енергії, який багато хто відчує в суботу, бажано направити на благодійність — добрі справи, зроблені в цей час, дуже скоро повернуться до своїх "авторів" сторицею, так що скупитися тут небажано. Успішними також виявляться переговори — як ділового, так і особистого характеру, так що можна спілкуватися з партнерами по бізнесу і робити пропозицію руки і серця.

У неділю, 20 червня, зірки нададуть усім, незалежно від приналежності до знака зодіаку, рівні шанси змінити своє життя на краще. Зрозуміло, у кожного з нас є свої проблемні зони, в які і потрібно направити отриману енергію, але головне, що результат у всіх обіцяє бути однаково успішним.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам зірки наполегливо рекомендують скористатися вихідними, щоб провести час із сім'єю, тим більше що вони, швидше за все, з якоїсь — об'єктивної або суб'єктивної — причини давно були позбавлені такої можливості. Спільна поїздка на пікнік, домашні вечірні чаювання і щирі бесіди не тільки піднімуть представникам знака настрій, але і зарядять їх позитивною енергією як мінімум на тиждень наперед. Уже в понеділок вони відчують, що працювати, та й спілкуватися з людьми їм стало набагато легше.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви цілком можуть отримати пристойну суму грошей, яку вони — з притаманною їм розважливістю і практичністю — витратять на потрібні їм і, найголовніше, якісні речі. Вони навряд чи стануть витрачати зароблене на милі серцю дрібнички, але і від покупки корисних речей, як, втім, і від самого шопінгу, отримають не меншу радість. Удома вони із задоволенням візьмуться за свою улюблену справу — розкладання купленого по поличках і попутного наведення ладу в шафах, де і так все в ідеальному стані.

Риби (19.02 — 20.03)

Рибам не варто сумніватися в своїх силах і здібностях — під час нинішніх вихідних їм до снаги будь-які завдання. Але, оскільки присвячувати вихідні справам зовсім не хочеться, вони, швидше за все, присвятять їх творчості — тому її виду, до якого у них є схильність. І треба ж такому статися, що саме в ці дні на твори представників знака зверне увагу людина, від якої залежить їхнє просування на ринку. В результаті хобі цілком може основним — і дуже навіть непогано оплачуваним — заняттям.

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