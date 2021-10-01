Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 2-3 жовтня

Нинішні вихідні — 2 і 3 жовтня — дні, коли важливо максимально уважно ставитися до свого внутрішнього стану.

Він може підказати, як поводитися в тому чи тому стані, обійти можливі сварки і конфлікти, які не принесуть нічого, крім шкоди, передбачити події найближчого — і віддаленого — майбутнього. Так кому пощастить у такий непростий час?

Субота, 2 жовтня, — складний день, який загрожує сварками і конфліктами. Зумовлений його вплив на наше життя негативною енергетикою, яка властива цьому місячному дні. Не варто також займатися справами, в необхідності яких є хоча б найменший сумнів: великий ризик витратити час і сили даремно: краще відпочити і дати організму відновитися.

У неділю, 3 жовтня, багато хто з подивом може виявити, що передбачає розвиток майбутніх подій або вгадує слова, які в наступну хвилину скаже їхній співрозмовник. Нічого дивного в таких, — які раптово з'явилися, — езотеричних здібностях немає, вони зумовлені енергетикою місячного дня, і зникнуть разом із його закінченням, так що варто скористатися моментом і запитати у вищих сил про що-небудь важливе — наприклад, дізнатися, де є зникла річ.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки наполегливо рекомендують провести час на природі — тим більше що така можливість у вас неодмінно з'явиться. По-перше, на календарі вихідні, які, як відомо, створені для того, щоб відновлювати свої сили і налаштовувати себе на продуктивну роботу наступного тижня. По-друге, друзі і рідні організують чудову поїздку за місто з різними, відповідними місцю і часу, розвагами — від занять спортом до шашликів або овочів на грилі — для вегетаріанців.

Близнята (22.05 – 21.06)

У Близнят складуться всі умови для того, щоб — хоча б на кілька днів — проявити частку здорового егоїзму, приділивши собі час і належну увагу. Представникам знака непогано було б згадати, коли вони востаннє відвідували SPA-салон, ходили магазинами — не з потреби, а заради задоволення, або хоча б просто, не поспішаючи, гуляли парком. Нинішні вихідні — прекрасний період для того, щоб поставити догляд за собою на потік, завершивши корисні процедури приємними: відвідати косметолога, зробити нову стрижку, манікюр і педикюр.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям, які давно намагаються знайти квартиру або дачу — зрозуміло, теплу — своєї мрії, пощастить відшукати саме такий об'єкт. На перегляд, який в цей час запропонує ріелтор, потрібно погоджуватися, не роздумуючи — побачене на ньому перевершить будь-які, навіть найсміливіші, очікування. Після цього залишиться тільки підписати відповідні документи, а в понеділок, коли відкриються банки, оплатити своє придбання. Втім, у справі пошуку житла своєї мрії зовсім не обов'язково звертатися до посередників — з цим завданням легко можна буде впоратися самому, головне — вивчити відповідні ресурси в Інтернеті.

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