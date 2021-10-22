Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 23-24 жовтня

Нинішні вихідні — 23 та 24 жовтня — пов'язані між собою яскраво вираженим негативним забарвленням.

Про це важливо пам'ятати, плануючи свої дії на цей час: як відомо, хто попереджений, той озброєний. Девізом цих днів повинна стати максимальна обережність як в своїй поведінці, так і в стосунках з людьми. Кому ж пощастить в такий непростий час?

У суботу, 23 жовтня, велика ймовірність потрапити під вплив непорядних людей і вчинити не так, як хочеться. Згодом про це — з великою часткою ймовірності — доведеться пошкодувати, як буває завжди, коли людина піддається чужому впливу і робить те, що суперечить його споконвічним бажанням і прагненням. Щоб цього уникнути, краще зовсім не спілкуватися ні з ким, включно з близькими і друзями: так людину ніхто не обдурить і не змусить танцювати під свою дудку. Переживши благополучно цей день, можна буде з легкою душею вступити в неділю, 24 жовтня, — час, що вважається сатанинським. Зірки рекомендують не виходити з дому без крайньої необхідності. Благо, в вихідний це завдання не здається таким вже нездійсненним.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам зірки настійно рекомендують приділити час собі. Звичайно, відправлятися в салон краси, сауну або фітнес-зал небажано, але більшість процедур, включаючи заняття спортом, можна влаштувати собі і вдома. Ванна з аромамаслами, маски для обличчя та волосся і вправи, зроблені при відкритому вікні або біля балконних дверей, не тільки піднімуть настрій, але і благотворно позначаться на зовнішньому вигляді, так що не варто відмовляти собі в невеликих радощах.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам — особливо тим, у кого є проблеми з дітьми, як своїми, так і близьких родичів — саме сьогодні можна спілкуватися з ними і встановлювати контакт, який такий важливий для морального клімату в домі і сім'ї. Досі представникам знака не вдавалося знайти спільну мову з дитиною-підлітком, який — в силу вікових особливостей — ніяк не хотів підкорятися існуючим в житті дорослих правилам і бунтував, але на вихідних, схоже контакт з ним буде встановлений.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці можуть зайнятися тим, що зазвичай викликає у них огиду і неприйняття: складати звіти — в тому числі і бухгалтерські — кошториси, підводити підсумки і наводити порядок в документах, в яких останнім часом вже не можна нічого знайти. Завдання, які представники знака поставлять перед собою, полегшаться тим фактом, що сьогодні можна — і треба — залишитися вдома і зосередитися на скрупульозній і копіткій роботі, результат якої обов'язково потішиіть.

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