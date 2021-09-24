Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 25-26 вересня

Нинішні вихідні — 25 та 26 вересня — прекрасна пора для втілення в життя найсміливіших і революційних ідей.

Цими днями, незважаючи на їхній статус вихідних, відпочити не вдасться — вони сприятливі для активних і рішучих дій. Необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб не упустити щасливий шанс досягти серйозної і перспективної мети. Кому пощастить в такий час — 25 і 26 вересня?

У суботу — 25 вересня — зірки наполегливо рекомендують відкинути всі наявні у людини сумніви і йти вперед, незважаючи ні на жодні перешкоди. Той, хто хоч на хвилину засумнівається в своїх здібностях або в правильності мети, яку він перед собою поставив, навряд чи зможе чогось досягти — як у професійному, так і в особистому житті. День особливо вдалий для вирішення будь-яких фінансових питань, тому важливо скористатися шансом поліпшити своє матеріальне становище.

Читайте також: Їм вірити не можна: найбрехливіші знаки зодіаку

Неділя — 26 вересня — день кардинальних життєвих змін, коли можливі найнесподіваніші — і вигідні! — професійні та фінансові пропозиції. Головне, сміливо йти вперед і не відступати від ухвалених рішень. Вдалими виявляться також будь-які поїздки, що почалися цього дня, — як подорожі, так і відрядження.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці можуть розраховувати на талан у фінансових операціях. У кожного з представників знака буде свій щасливий випадок: одним повернуть давній борг, іншим — зроблять дорогий подарунок. Велика також ймовірність того, що цими дгями під час зустрічі в неформальній атмосфері представники знака отримають ексклюзивну пропозицію посісти престижну посаду з відповідною — захмарною — зарплатою. Позитивні енергії говорять про те, що від неї не варто відмовлятися.

Читайте також: Витратять все: наймарнотратніші знаки зодіаку

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам — несподівано для них самих — пощастить у особистому житті. Вони можуть як зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки і серця, так і приймати такі зізнання і пропозиції, а потім планувати урочисті заходи і призначати день весілля. Якщо у когось із представників знака поки ще немає коханого, який міг би умовити змінити життєвий статус, сьогодні у нього з'являться всі шанси його зустріти. Головне, не упустити свій щасливий випадок, вирішивши, що нова людина, яка з'явилася в оточенні, недостатньо хороша для них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які часто забувають подбати про себе і своє здоров'я, нинішні вихідні нададуть приємну можливість приділити увагу не іншим, а самим собі. Накопичена за місяці роботи напруженість допоможе зняти відвідування спа-салону, пара сеансів лікувального масажу або нова стрижка, яка, як водиться, дозволяє візуально скинути як мінімум п'ять років. Важливо пам'ятати, що гарне самопочуття і ідеальний зовнішній вигляд матері — запорука щасливого життя всієї родини, тому скупитися на те, щоб їх знайти, не варто.

Читайте також: Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких "душа нарозхрист"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання