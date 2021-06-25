Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 26-27 червня

Нинішні вихідні, 26 і 27 червня, пов'язані один з одним відповідно до знаменитого прислів'я "Що посієш, те й пожнеш".

Приліт бумеранга очікується практично миттєво: за всі помилки, припущені ним у суботній день, доведеться відповідати в неділю, так що необхідно стримувати себе, не допускаючи слів і вчинків, за які згодом буде соромно. Так кому пощастить цими днями — 26 і 27 червня?

Субота, 26 червня, день, коли кожен із нас знаходить довгоочікувану свободу говорити і діяти, яка, тим не менш, не означає бездумні слова і дії — дуже важливо вміти вчасно зупинитися, інакше дуже швидко доведеться пошкодувати про грубощі, дурості або безтактності, допущені в цей час. Необхідно пам'ятати про те, що свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої, на яку вона теж має право. Якщо дотримуватися цього правила, неділя, 27 червня, мине спокійно — без потрясінь і неприємностей. Головні вороги людини в цей день — лінощі, пасивність, відмова від своїх думок і поглядів, а також схильність до чужої — необов'язково правильної і доброзичливої — думки. Незважаючи на статус вихідного дня, байдикувати в цей час небажано — необхідно знайти собі необтяжливе і приємне, але водночас таке, що розвиває мізки, заняття — наприклад, почитати цікаву книжку або пограти з кимось з домашніх або друзів в шахи.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам вдасться втілити в життя будь-яке — навіть найбільш сміливе — починання, про яке вони давно подумували, але поки не знали, з якого боку підступитися. Нинішні дні, незважаючи на статус вихідних, сприятливі для складання бізнес-планів, ділових домовленостей, постановки професійної мети, а також розробки тактики і стратегії її досягнення. Можна також не полінуватися і зробити довгоочікуваний перший крок на тривалому шляху — він виявиться на рідкість вдалим і врешті-решт призведе туди, куди потрібно.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам зірки наполегливо рекомендують провести ці дні зі своїми близькими — друзями і рідними, спілкування з ними не тільки принесе представникам знака масу приємних вражень і незабутніх спогадів, але і поповнить запаси енергії, які останнім часом почали вичерпуватися. Перебуваючи в компанії з приємними людьми, їм вдасться налаштуватися на ліричний лад, згадати минуле, помріяти про майбутнє — благодушна атмосфера надовго оселиться в душі і подарує оптимістичний погляд на світ, якого вони так потребують.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези, поки всі навколо будуть відчайдушно святкувати, встигнуть не лише взяти участь у загальних веселощах, але і звернути їх собі на благо. Так, серед тих, хто оточує їх, — знайомих і незнайомих — представники знака цілком можуть зустріти людину своєї мрії, точніше, свою другу половинку. У першому разі це, швидше за все, виявиться незнайомець, який випадковим чином затесався в їхню компанію, у другому — той, кого вони давно знають, але досі не сприймали з такої — романтичної — точки зору, тепер же у них нібито пелена спаде з очей.

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