Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 3-4 липня

Нинішні вихідні, 3 та 4 липня, протягом короткого періоду вміщують у себе весь спектр людської діяльності.

Вихідні є продовженням одна одного, оскільки субота нерозривно пов'язана з руйнуванням, а неділя, незважаючи на статус вихідного, — з початком творення. Головне, не переплутати енергії днів і не почати ламати в той час, коли потрібно ставати до будівництва. Так кому пощастить цими днями — 3 і 4 липня?

Енергетика суботи, 3 липня, потужна, але, на жаль, негативна, через що велика небезпека потрапити в неприємну ситуацію. Уникнути такого сценарію дозволить обережність: не варто спілкуватися з малоприємними і агресивними людьми, а також ходити пустельними вулицями в темний час доби і відвідувати місця великого скупчення людей, що, втім, в наш епідемічний час більшості недоступно. День також підходить для руйнування, але тільки в тому разі, якщо воно передбачає подальше будівництво або відновлення. Так, цілком можна розібрати по цеглинці будинок, якщо замість цього буде побудовано новий — руйнування заради руйнування неприпустимо навіть в цей час.

Неділя, 4 липня, прекрасно підходить для творення, втілення в життя складених раніше планів, отримання нових знань і діління накопиченим досвідом з іншими. В цей день також можна вирішити багато питань, які долали останнім часом — відповідь на них здивує, оскільки виявиться, що вона дуже проста і весь час лежала на поверхні.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви нарешті отримають професійну пропозицію, про яку вони давно мріяли, але щаслива доля постійно оминала їх. Тепер же після звітного дзвінка їм захочеться застрибати від радості, але зірки застерігають їх від такої — необачної — поведінки. Як відомо, радість і щастя люблять тишу, тому цими днями — особливо в суботу — краще зачаїтися і вдати, що нічого не сталося. Та й позитивну відповідь давати в цей час зірки не рекомендують — це може стати поганою прикметою. Потрібно перечекати кілька днів, а тільки потім погоджуватися і радіти.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони можуть отримати знання або відомості, які знадобляться їм як в професійному, так і в особистому житті — залежно від того, що саме їм у цей момент потрібно. Одразу застосувати ці дані представникам знака не вдасться — потрібно буде трохи зачекати, поки не складуться сприятливі обставини, зате потім Скорпіони почуватимуться справжніми господарями становища, які повернуть ситуацію в свій бік і до власного блага. Головне, на той час не забути відкриті в цей час відомості.

Риби (19.02 — 20.03)

Риб потішать власні діти, яким в цей час вдасться зробити щось таке, що піднесе їх в очах батьків. Втім, інші люди теж осторонь не залишаться — родичі, сусіди і навіть просто знайомі будуть у захваті. До того ж спадкоємцям зовсім необов'язково здійснювати навчальні або спортивні "подвиги", їм цілком достатньо буде почати займатися яким-небудь видом творчості. Досягнення власних дітей тішать батьків набагато більше, ніж їхні власні, навіть набагато серйозніші, так що недоліку в приводах для щастя у них цими днями не буде.

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