Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 4-5 вересня

Нинішні вихідні — 4 і 5 вересня — багато в чому схожі між собою, тому вони минуть на одній "хвилі".

Ці дні нададуть докази того, що духовне життя кожного з нас не менш важливе, ніж матеріальне, хоча останнім часом нас ретельно відучують від цієї важливої — і здорової — думки. Небажано витрачати енергію, яка призначена для ментального очищення, на приземлені — побутові і господарські — справи. Кому пощастить у цей дивовижний час?

У суботу, 4 вересня, багато проблем вирішаться нібито самі — точніше, за помахом чарівної палички. Цілком достатньо буде просто подумати про те, як добре було б — нарешті! — розправитися з наявною проблемою, як вона несподівано самоліквідується — так працюють вищі сили, які поспішать до нас на допомогу. Побутові та господарські клопоти краще відкласти на будні дні — в суботу вони буквально приречені на провал.

У неділю, 5 вересня, необхідно зберегти крихку і світлу енергетику, яка буде панувати в навколишньому світі. Не можна сваритися і конфліктувати, ображати і ображатися, кричати, вживати нецензурні вислови і навіть просто підвищувати голос — крихка рівновага може тріснути і розколотися, як дзеркало, на безліч маленьких частин.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки наполегливо рекомендують провести час зі своєю сім'єю — до того ж у найширшому сенсі цього слова. Чим більше людей різних поколінь збереться цими днями навколо них, тим краще для всіх. Особливою увагою варто оточити літніх родичів — представники знака давно їх цим не балували. Натомість — і на знак подяки — вони поділяться з Тельцями своєю мудрістю, яку вони наживали протягом довгих років, давши їм по-справжньому цінну життєву пораду.

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Рак (22.06 – 22.07)

Ракам можна — і треба! — вирушати на шопінг, цими днями він виявиться на рідкість вдалим. Вдасться не тільки придбати речі, про які представники знака давно мріяли, але і отримати задоволення від перегляду асортименту бутиків, що представляють колекції нового сезону. Найголовніше, що все придбане цього дня слугуватиме довгий час вірою і правдою, а все побачене стане підставою для польоту фантазії, плоди якої торкнуться створення нового гардероба і інтер'єру.

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Риби (19.02 – 20.03)

Рибам нарешті вдасться зустрітися з друзями, яких вони не бачили вже досить давно. Неважливо, в якій атмосфері відбудеться спілкування — за містом, на свіжому повітрі, якщо дозволить погода, або в улюбленому кафе, якщо виявиться сприятливою епідемічна ситуація. Головне, що можна буде вдосталь наговоритися і поділитися секретами, які накопичилися від часу останньої зустрічі. Враження від того, що сталося, виявляться настільки яскравими, що їх вистачить на довгий час.

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