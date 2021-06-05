Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 5-6 червня

Нинішні вихідні, 5 і 6 червня, об'єднує між собою той факт, що їх необхідно — зрозуміло, за можливості — провести на самоті. З різних причин вони, тим не менш, будуть мати негативну енергетику, що провокує конфлікти і скандали. Уникнути їх можна буде одним-єдиним способом: якомога менше спілкуватися з оточенням, тільки так із ним можна не посваритися.

Субота, 5 червня, день, коли необхідно подбати про спокій — як фізичний, так і моральний. Небажано робити різкі рухи і стомлюватися, не тільки важка фізична праця, а й просто різкий рух може призвести до травми, а моральна напруженість — до порушення внутрішньої гармонії, що з великою часткою ймовірності стане причиною нервового зриву і важкої затяжної депресії. Доля може посилати знаки-підказки щодо того, як вчинити у важкій ситуації, можливій найближчим часом, тому необхідно звертати увагу на фрази — наприклад, в рекламі, — на які впаде погляд в цей день.

Неділя, 6 червня, не менш — а можливо, і більш — конфліктний день, ніж субота, сварки будуть витягати з людей енергію, якої і без того до цього місячного дня залишається не так вже й багато. Бажано якомога менше "виходити в люди", щоб зберегти життєві сили, необхідні для повноцінного існування.

Кому пощастить в цей в усіх сенсах непростий час?

Лев (23.07 — 21.08)

Леви почуватимуться авторитетами у всіх життєвих сферах, що надзвичайно підніме їхню самооцінку, і без того далеко не низьку. Всі будуть звертатися до представників знака за моральною підтримкою та порадами, що дозволить їм з гордістю сидіти на троні, на який вони самі себе і посадили. Позитивних емоцій вони отримають навіть більше, ніж їм потрібно для життя, і саме це дозволить поповнити запаси вітальної енергії, розтрачену на турботу про тих, хто буде в цей час шукати їхньої протекції.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви в ці дні отримають масу задоволення від заняття, яке представники інших знаків вважають каторгою — вони візьмуться за наведення ладу в своєму будинку, в якому і без того панує чистота і бездоганність. Щоправда, зірки наполегливо відмовляють їх від того, щоб докладати до господарських клопотів особливих зусиль — так відпущена їм на цей час енергія може дуже швидко виснажитися, тому під час прибирання потрібно робити невеликі перерви і повноцінно відпочивати. Як бонус представники знака знайдуть річ, яку вважали втраченою.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козорогам наполегливо рекомендується зайнятися улюбленим заняттям, на яке їм в звичайні дні не вистачає ні часу, ні сил. Саме сьогодні їм вдасться не тільки отримати задоволення, але і створити справжній витвір мистецтва — наприклад, написати фантастичну картину або любовний роман, за який будуть битися найвідоміші видавництва. Про те, як це відіб'ється на їхньому майбутньому, вирішувати тільки самим представникам знака, але зірки вважають, що їм необхідно подумати про зміну професії.

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