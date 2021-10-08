Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 9-10 жовтня

Нинішні вихідні — 9 і 10 жовтня — так вже стануть зірки на небі, найменше будуть підходити для відпочинку.

Складуться сприятливі умови для роботи: до того ж чим активнішою вона буде, тим більш вагомими виявляться її результати. Кому пощастить у цей цікавий час?

У суботу, 9 жовтня, багато хто зіткнеться з тим, що проєкт, яким вони займаються досить тривалий час, ось-ось закінчиться повною і беззастережною перемогою, тому на відпочинок шкода втрачати навіть пів дня. Досягти поставленої мети захочеться якнайшвидше — без зайвої тяганини і гальмування. Всі свої сили в цей час бажано витратити на роботу, і власні бажання кожного з нас не йтимуть врозріз із рекомендаціями зірок — вони теж наполягають на тому, що зосередитися треба на вирішенні професійних, а не побутових питань.

Якщо все зробити правильно, вже в неділю, 10 жовтня, залишиться тільки навести лоск на блискуче виконане завдання, яке вже в понеділок можна буде здавати на суд начальства — воно буде задоволене.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам нинішні вихідні принесуть грандіозні можливості, що стосуються роботи над новим проєктом: зробивши перший — навіть невеликий і боязкий — крок в цьому напрямку, можна буде пройти "дорогу" до його завершення набагато легше, швидше і успішніше, ніж зазвичай. Головне, дотриматися однієї важливої умови — всі попередні робочі питання повинні бути завершені, але, як сказано вище, умови для цього складуться на рідкість сприятливі.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви — мабуть, єдиний знак зодіаку, якому в ці дні не варто займатися вирішенням професійних питань — все одно вони в цей час у них не зададуться. Але оскільки в цей час зірки категорично не рекомендують байдикувати, представникам знака варто згадати про своє хобі, яким вони давно не займалися. Саме цими вихідними їм вдасться не тільки отримати задоволення від роботи, а й створити щось, що цілком можна буде назвати витвором мистецтва.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії повинні скористатися нагодою, щоб почати власний бізнес, про що вони давно мріяли. Зрозуміло, ставати до втілення цього завдання в життя краще в понеділок, але підготуватися до цього рішучого кроку — зібрати потрібні документи, накидати бізнес-план і зібратися з моральними силами — найкраще у вихідні. Тим більше що енергетика цих днів буде сприяти зібраності, дисциплінованості та професійній активності.

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