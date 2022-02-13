Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні 14-20 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: астрологія розповідає про все, що чекає на людину в цій галузі. Особливо актуально отримати такий прогноз напередодні Дня святого Валентина. Початок тижня виявиться не найсприятливішим часом для романтичних подій будь-якої спрямованості – у цей період, незважаючи на свято, небажано призначати побачення, робити пропозиції руки та серця, святкувати заручини та одружуватися, але вже наступними днями ситуація зміниться на краще. А кому пощастить у коханні цього тижня – від 14 до 20 лютого?

Телець (21.04 – 21.05)

На Тельців – переважно тих, хто нещодавно посварився з близькою людиною, чекає довгоочікуване примирення. Обидві сторони конфлікту незадоволені ситуацією, що склалася, тому прагнутимуть налагодити взаємини, і їм це вдасться. Головне, не почати розбиратися, хто має рацію чи винен у тому, що трапилося, оскільки такий підхід може вивести сварку на новий рівень, і вже тоді говорити про «мир під оливами» – точніше, в окремо взятій парі, не доведеться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які дуже люблять подарунки, які їм дарують як з приводу, так і без, можуть розраховувати на чергове підношення від коханої людини. Щоправда, найімовірніше, це станеться вже після свята, але представникам знака не варто вередувати з цього приводу, навпаки, варто виявити мудрість і отримати задоволення від того, що персонально для них День святого Валентина таким чином пролонгували, і подякувати за це людині, яку вони кохають.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Дзвінок від улюбленої людини відкриє серйозні перспективи в особистому житті. Так, мудрість про те, що не можна двічі увійти в ту саму річку, ніхто не скасовував, але чому б не спробувати повернути стосунки, які колись мали місце? Все, що потрібно зробити для цього представникам знака, то це піти назустріч своєму однокласникові чи однокурсникові – до того ж, не лише поговорити з ним, а й погодитись на зустріч, а там буде видно, що до чого.

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