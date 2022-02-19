Кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні 21-27 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: астрологія розповідає про все, що чекає на людину в цій галузі. Головною темою в романтичних відносинах цього тижня стане визнання своїх помилок: тим, хто в чомусь винен перед коханою людиною, варто визнати свої помилки та пообіцяти, що надалі подібне не повториться. Втім, відкривати всі свої секрети зірки не радять – особливо важливі таємниці рекомендується залишити, так би мовити, для особистого користування – принаймні поки що. А кому пощастить у коханні цього тижня – з 21 по 27 лютого?

Овен (21.03 – 20.04)

Овни добре знають, що в сварці на дев'яносто дев'ять відсотків, що трапилася з близькою людиною, тому найкращий спосіб налагодити відносини — зізнатися в цьому, тим більше, що ситуація для цього складеться найсприятливіша і цим фактором необхідно скористатися. Ну, а заразом необхідно зробити висновки на майбутнє зробити висновки щодо того, що можна говорити своєму партнерові, а що – небажано, щоб не в майбутньому не порушувати гармонію романтичних відносин.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на людину, яка перебуває поруч із ними. Зробивши це, вони зрозуміють, що пошуки своєї долі за тридев'ять земель, які вони вели довгий час, були марними, бо той, хто їм потрібен, постійно жив і працював у безпосередній близькості. А за скромною зовнішністю простого клерка ховався розумний, тонкий та начитаний співрозмовник, з яким так приємно мати справу. Звичайно, представники знака з'ясують це із запізненням, але, як кажуть, краще пізніше ніж ніколи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони мають бути готові до того, що роман із людиною, яка живе в іншій країні, призведе до несподіваних та різких змін у їхньому житті. Відносини, що почалися в цей час, дуже швидко переростуть серйозний зв'язок, який не залишить можливості для роздільного існування. Ну, а оскільки сторони роману живуть у різних країнах, комусь доведеться поступитися квартирою – або будинком – і місцем роботи та переїхати до іншої країни. Щоправда, станеться це не відразу, тому представники знаку ще встигнуть звикнути до думки, що незабаром стануть іноземцями.

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