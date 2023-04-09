Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 10 до 16 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері. Кому пощастить у коханні цього тижня – від 10 до 16 квітня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів успіх в особистому житті очікує лише в тому разі, якщо вони виявлять наполегливість і зможуть нарешті перейти від слів до справи. Найімовірніше, кохана людина вже втомилася від їхньої нерішучості, яка наводить на думку про те, що вони не відчувають до неї жодних почуттів. Але зробивши крок назустріч, представники знака зможуть зруйнувати стіну взаємного непорозуміння, внаслідок чого стосунки налагодяться.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки наполегливо рекомендують, як то кажуть, роззути очі: відчуваючи самотність, вони шукають людину, з якою хотіли б мати серйозні стосунки, але весь час дивляться не в той бік. А все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд: достатньо подивитися навкруги – найімовірніше, вона вже давно перебуває поряд – на неї просто треба поглянути під іншим кутом зору.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які нещодавно розлучилися з коханою людиною, зірки рекомендують дати стосункам із нею другий шанс. Звісно, заведено вважати, що двічі до однієї й тієї самої річки увійти неможливо, та чому б не спробувати, особливо якщо взяти до уваги, що для цього складеться сприятлива астрологічна обстановка. Також необхідно подумати про власні помилки та гріхи – виправивши їх, налагодити стосунки зі своїм колишніми вдасться набагато швидше.

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