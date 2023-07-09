Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 10 до 16 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 10 до 16 липня?

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які затаїли образу на близьку людину, варто припинити носитися з нею, як це робить курка з яйцем, і замість того, щоб постійно підживлювати її емоціями, "увімкнути" голову та подумати про те, що ні до чого хорошого це не призведе. Можливо, є сенс заспокоїтися й помиритися, тим паче, що, найімовірніше, їхній партнер не хотів їх образити, просто так сталося в запалі сварки, в якій, до речі, завжди винні двоє.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які – з великою часткою ймовірності – цього тижня вибиратимуть між двома претендентами на їхню руку й серце, варто хоча б на нетривалий час відмовитися від шарпань із боку в бік та дослухатися не до розуму, який у цьому разі виявиться не найкращим порадником, а до серця. Звичайно, можна будувати стосунки і відповідно до принципу "притерпиться, то й пригорнеться", та все ж краще спиратися на почуття.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці з приємним подивом виявлять, що людина, якій вони вже давно таємно симпатизують, відчуває до них такі самі почуття. Головне для представників цього стрімкого та наполегливого знака – не квапити свого партнера у прояві почуттів і не пришвидшувати події, оскільки таким чином можна відштовхнути його від себе. Найкраще – дати стосункам можливість розвиватися поступово й неквапливо.

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