Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 11 до 17 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 11 до 17 вересня?

Лев (23.07 – 21.08)

Левів – насамперед тих, хто поки що не знайшов свою другу половинку – очікує доленосне знайомство, тому зірки наполегливо рекомендують представникам звертати увагу на нових людей, які опинилися у сфері їхнього спілкування. Найімовірніше, кандидат на їхнє серце, а потім і руку на перший погляд справить належне враження, але це не означає, що від спілкування з ним потрібно відмовитися. Будь-яка людина заслуговує на другий шанс, а перспективний партнер – тим паче, так що треба йому його дати, і все буде добре.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям зірки рекомендують налагодити стосунки з людиною, яка колись – до того ж досить давно – була в них закохана, та й зараз, схоже, продовжує відчувати до них романтичні почуття. Ось тільки самі представники знака вперто не хочуть цього помічати, а якщо помічають, то вважають за краще не звертати на нього уваги. І даремно: велика ймовірність того, що саме вона призначена їм долею, і вони вже котрий рік відмовляються від особистого щастя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки приготували сюрприз, який хоча б ненадовго відверне їх від улюбленого заняття – роботи. Нове знайомство стане початком яскравого флірту, а ось чим він закінчиться – розставанням чи довгими стосунками – залежить лише від самих представників знака. Їм бажано зважити всі «за» і «проти» як першого, так і другого варіанта, щоб згодом не шкодувати про свій вибір. Що ж до думки зірок, то вони радять добре подумати — чи даремно вони так старалися?

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