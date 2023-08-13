Кому зі знаків зодіаку пощастить у коханні від 14 до 20 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 14 до 20 серпня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів – з великою ймовірністю – очікує зустріч із людиною, яку вони давно не бачили, але водночас не припиняли думати про неї і мріяли побачитися. І ось тепер, коли доля почула й задовольнила їхнє прохання, головне – не давати волю своєму темпераментові і не зіпсувати цим усю справу. Представники знака цілком можуть почати дорікати колись – а здебільшого й досі – коханій людині колишніми провинами, а їй це навряд чи сподобається, тож треба стримуватися.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зірки рекомендують приготуватися до сюрпризу, який подарує їм кохана людина. Можливо, когось таке формулювання здивує: навіщо тут готуватися? Отримав подарунок – радій! Але з представниками цього знака не все так просто: рівень їхніх претензій завжди досить високий, тому їм просто може не сподобатися те, чим їх вирішили порадувати, а приховати своє невдоволення вони, найімовірніше, не зможуть. Чи варто казати про те, що на стосунках це може позначитися не найкращим чином?

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям – щоправда, переважно тим із них, кому знадобиться допомога – варто звернутися по неї до старого знайомого, з яким колись їх пов'язували романтичні почуття. Такий – з усіх боків сприятливий – привід може стати тригером, який відновить почуття, які колись були, але, схоже, так і не згасли. Головне, подбати про те, щоб причина, через яку представники знака звернуться по сприяння, була вагомою, інакше їх можуть запідозрити в маніпуляції.

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